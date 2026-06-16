Старий житловий фонд: чому деякі квартири дорожчі, ніж в новобудовах Сьогодні 13:07 — Нерухомість

Найбільшу ринкову та інвестиційну цінність сьогодні мають об’єкти, характеристики яких практично неможливо відтворити в сучасному будівництві

Квартири в будинках старого житлового фонду продовжують користуватися попитом серед покупців. Для одних ключовою перевагою залишається нижча ціна порівняно з новобудовами, тоді як інші готові платити більше за житло з історією, вигідним розташуванням та унікальною архітектурою.

Про це в інтерв’ю Новини. Live розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Які квартири старого фонду найбільше цінуються

За словами експертки, найбільшу ринкову та інвестиційну цінність сьогодні мають об’єкти, характеристики яких практично неможливо відтворити в сучасному будівництві. Насамперед це історичні будинки в центральних районах великих міст, які пройшли якісну реставрацію, а також класичні «сталінки».

Популярність такого житла пояснюється одразу кількома чинниками. Один із головних — обмежена пропозиція. Нові історичні будинки не зводяться, тому кількість таких об’єктів на ринку залишається незмінною.

Крім того, покупців приваблюють особливості самих квартир:

великі вікна;

високі стелі;

товсті цегляні стіни;

якісна шумоізоляція;

розташування в районах із розвиненою інфраструктурою.

У Києві, Львові та Одесі ціни на квартири в доглянутих історичних будинках нерідко перевищують вартість житла комфорт-класу в сучасних житлових комплексах.

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«Для порівняння у Києві йдеться про 2 300−2 500 доларів на противагу 1 750 доларів середньозваженій вартості на первинці. Покупці фактично платять за локацію, архітектуру та дефіцитність такого продукту», — уточнила Берещак.

Хороші перспективи також мають будинки старого фонду, де провели комплексну модернізацію. Йдеться про оновлення фасадів і покрівель, заміну інженерних мереж, ремонт під’їздів та модернізацію ліфтів.

Після таких робіт старий житловий фонд може успішно конкурувати з новобудовами за рівнем комфорту, водночас зберігаючи свої переваги — вдале розташування та розвинену інфраструктуру району.

«Саме тому сьогодні інвестиційна цінність старого фонду визначається не віком будівлі, а її унікальністю та якістю управління», — пояснила експертка.

Що буде з цінами на квартири старого фонду

На думку Берещак, єдиного сценарію для всіх об’єктів старого житлового фонду не буде. Навпаки, цей сегмент ринку дедалі більше розділятиметься залежно від якості житла.

«Ліквідні об’єкти — історичні будинки, якісні „сталінки“, житло в центральних районах і модернізованих будинках — з великою ймовірністю продовжать утримувати свою вартість або дорожчати разом із ринком», — зазначила вона.

За словами експертки, це пов’язано з обмеженою кількістю таких об’єктів і стабільним попитом з боку покупців.

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Водночас житло в будинках із високим рівнем фізичного зносу, яке не відповідає сучасним вимогам до комфорту, може поступово втрачати привабливість на ринку.

Якщо такі будинки не модернізувати, витрати на їх утримання зростатимуть, що безпосередньо впливатиме на попит і готовність покупців інвестувати в подібну нерухомість.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Dim. ria розповідав , що бюджет до $60 тисяч сьогодні найбільше відповідає реальним можливостям більшості покупців житла в Україні. Саме в цьому сегменті зосереджений основний попит. У Києві 67% квартир у цьому ціновому сегменті — однокімнатні. У Дніпрі, Харкові та Одесі покупці з бюджетом $30−60 тис. мають значно більше можливостей для вибору. Експерти пояснюють це нижчим рівнем цін на житло порівняно з Києвом і західними регіонами.

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