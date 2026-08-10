Податок на продану квартиру: що робити, якщо ви отримали податкову вимогу Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Податок на продану квартиру: що робити, якщо ви отримали податкову вимогу

Перше, що треба зробити, якщо ви отримали «лист щастя» від ДПСУ з вимогою оплатити податок на нерухомість — встановити, про який саме об’єкт нерухомості йдеться.

У нашому випадку пишемо про квартиру, тобто про Податок на нерухоме майно. Відмінне від земельної ділянки ( стаття 266 Податкового кодексу України).

Та неважливо про що саме йдеться: про квартиру, будинок, гараж, земельну ділянку тощо — в усіх випадках алгоритм дій людини, яка отримала податкову вимогу щодо сплати податку, буде однаковим. Отже, дізнатися, про який саме об’єкт йдеться, можна так:

у власному «Електронному кабінеті платника». Знайти його можна на сайті ДПСУ за цим посиланням, вхід до Кабінету можливий кількома способами, зокрема, й через BankID. Тут містяться всі відомості про об’єкти оподаткування, а також повідомлення про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання;

можна звернутися на гарячу лінію Державної податкової служби України за номером 0−800−501−007;

особисто до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації.

Останній варіант є найоптимальнішим — на місці можна буде відразу написати заяву про те, що податок нараховано невірно і вимагати його або скасувати, або скоригувати. Корекція буде потрібна у тому випадку, якщо об’єкт нерухомості, щодо якого виникла плутанина, наявний у власності, але виникли помилки щодо його площі або не враховано якісь інші нюанси, наприклад, пільги.

Терміни сплати податку

Затягувати із зверненням щодо скасування або перерахунку податку на нерухоме майно не варто — обов’язок його сплатити настає протягом 60 днів від того моменту, як ви отримали податкове повідомлення від ДПСУ, у якому вказано його суму.

Таке повідомлення Державна податкова служба України має надіслати платникам податку на нерухомість до 1 липня року, наступного за тим, за який нараховується податок.

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