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Податок на продану квартиру: що робити, якщо ви отримали податкову вимогу

Особисті фінанси
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Податок на продану квартиру: що робити, якщо ви отримали податкову вимогу
Податок на продану квартиру: що робити, якщо ви отримали податкову вимогу
Перше, що треба зробити, якщо ви отримали «лист щастя» від ДПСУ з вимогою оплатити податок на нерухомість — встановити, про який саме об’єкт нерухомості йдеться.
У нашому випадку пишемо про квартиру, тобто про Податок на нерухоме майно. Відмінне від земельної ділянки (стаття 266 Податкового кодексу України).
Та неважливо про що саме йдеться: про квартиру, будинок, гараж, земельну ділянку тощо — в усіх випадках алгоритм дій людини, яка отримала податкову вимогу щодо сплати податку, буде однаковим. Отже, дізнатися, про який саме об’єкт йдеться, можна так:
  • у власному «Електронному кабінеті платника». Знайти його можна на сайті ДПСУ за цим посиланням, вхід до Кабінету можливий кількома способами, зокрема, й через BankID. Тут містяться всі відомості про об’єкти оподаткування, а також повідомлення про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання;
  • можна звернутися на гарячу лінію Державної податкової служби України за номером 0−800−501−007;
  • особисто до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації.
Останній варіант є найоптимальнішим — на місці можна буде відразу написати заяву про те, що податок нараховано невірно і вимагати його або скасувати, або скоригувати. Корекція буде потрібна у тому випадку, якщо об’єкт нерухомості, щодо якого виникла плутанина, наявний у власності, але виникли помилки щодо його площі або не враховано якісь інші нюанси, наприклад, пільги.

Терміни сплати податку

Затягувати із зверненням щодо скасування або перерахунку податку на нерухоме майно не варто — обов’язок його сплатити настає протягом 60 днів від того моменту, як ви отримали податкове повідомлення від ДПСУ, у якому вказано його суму.
Таке повідомлення Державна податкова служба України має надіслати платникам податку на нерухомість до 1 липня року, наступного за тим, за який нараховується податок.
БІльше деталей — у нашій статті Нарахували податок на продану квартиру: що робити
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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