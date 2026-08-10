Нарахували податок на продану квартиру: що робити Сьогодні 09:50 — Нерухомість

Що робити, якщо нарахували податок на продану квартиру

Чому таке може статися та куди звертатися

На форумі Finance.ua в одному з обговорень виникла тема про сплату податку на нерухоме майно, яке було продане понад десять років тому. Одному з учасників форуму надійшла відповідна вимога. Тож, виникло логічне запитання — що робити з цим «листом щастя» від податкової?

Під час розбору теми виявилося, що такі випадки — зовсім не виключення: некоректні вимоги податкової сплатити податки — явище масове.

Далеко за прикладом ходити не треба — двом знайомим автора цього матеріалу лише протягом останнього тижня надійшли податкові вимоги за майно, продане ними ще 2008 року.

Отже, спроби стягнути кошти з громадян України за давно продану і забуту нерухомість — справа для нашої держави звична. До речі, на дотичну тему Finance.ua вже публікував матеріал. Радимо переглянути його за цим посиланням — у ньому можна також дізнатися про те, хто та за що має платити податок на нерухомість та його розміри.

А поки що перейдемо до розбору випадку, винесеного в заголовок.

Що робити, якщо ви отримали податкову вимогу

Перше, що треба зробити, якщо ви отримали «лист щастя» від ДПСУ з вимогою оплатити податок на нерухомість — встановити, про який саме об’єкт нерухомості йдеться. У нашому випадку пишемо про квартиру, тобто про Податок на нерухоме майно. Відмінне від земельної ділянки ( стаття 266 Податкового кодексу України).

Та неважливо про що саме йдеться: про квартиру, будинок, гараж, земельну ділянку тощо — в усіх випадках алгоритм дій людини, яка отримала податкову вимогу щодо сплати податку, буде однаковим.

Отже, дізнатися, про який саме об’єкт йдеться, можна так:

у власному «Електронному кабінеті платника». Знайти його можна на сайті ДПСУ за цим посиланням, вхід до Кабінету можливий кількома способами, зокрема, й через BankID. Тут містяться всі відомості про об’єкти оподаткування, а також повідомлення про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання;

можна звернутися на гарячу лінію Державної податкової служби України за номером 0−800−501−007;

особисто до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації.

Останній варіант є найоптимальнішим — на місці можна буде відразу написати заяву про те, що податок нараховано невірно і вимагати його або скасувати, або скоригувати.

Корекція буде потрібна у тому випадку, якщо об’єкт нерухомості, щодо якого виникла плутанина, наявний у власності, але виникли помилки щодо його площі або не враховано якісь інші нюанси, наприклад, пільги.

Терміни сплати податку та оскарження щодо його нарахування

Затягувати із зверненням щодо скасування або перерахунку податку на нерухоме майно не варто — обов’язок його сплатити настає протягом 60 днів від того моменту, як ви отримали податкове повідомлення від ДПСУ, у якому вказано його суму.

Таке повідомлення Державна податкова служба України має надіслати платникам податку на нерухомість до 1 липня року, наступного за тим, за який нараховується податок.

Затягувати з оплатою або зверненням щодо скасування податку на нерухомість не варто

Якщо ви звернетесь до податкової служби у ці терміни, швидше за все, перерахунок або скасування вимоги відбудеться досить просто — лише на основі вашої заяви. У разі прострочення ситуація може бути складнішою, а в найбільш важких випадках доведеться доводити свою правоту через суд.

Тому — не затягуйте та не чекайте листів від ДПСУ, а перевіряйте нараховані податки самостійно.

Типові помилки податкової

Завдяки масовості помилкових податкових вимог неважко встановити й типові помилки, яких припускаються податківці під час нарахування податку на нерухоме майно. Серед таких:

нарахування податку за об’єкти нерухомості, які змінили власника;

неправильно порахована частка власності, якщо власників кілька;

подвійні, а то й потрійні вимоги на один і той же об’єкт, у разі, якщо вулиця, на якій він знаходиться, перейменована;

неправильно вказана площа об’єкта;

Ще один типовий випадок — податкова нарахувала вимогу, але «забула» відправити лист власнику. У такому разі власник з подивом дізнається, що він не лише заборгував податок, а ще й прострочив його сплату.

Тож, замість висновку можна згадати давню істину — «порятунок потопельників є справою самих потопельників». Тому не чекайте листів від ДПСУ — перевіряйте свої податкові зобов’язання самостійно.

Також радимо робити всі можливі копії — від договорів купівлі-продажу до найдрібнішої квитанції. Спілкуйтеся з державними органами у спосіб, який надасть змогу підтвердити, що комунікація дійсно відбувалася.

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