Де в Україні найдешевші та найдорожчі квадратні метри у новобудовах (інфографіка)
Попри відчутне зниження попиту на первинному ринку нерухомості, квадратні метри в українських новобудовах продовжують дорожчати. У липні 2026 року вартість житла зросла у більшості регіонів країни, а в окремих областях стрибок виявився двозначним.
Про це свідчать аналітичні дані Dim.Ria.
Де квадратний метр коштує найдорожче і найдешевше
У липні середня вартість новобудов переважно зростала. Беззаперечним лідером за вартістю залишається Київ, де середня ціна сягнула $1 476 за м² (+7% за місяць).
Найбільший ціновий стрибок у липні зафіксовано на Миколаївщині — ціни зросли одразу на 15,5% (до $767/м²). Також помітно подорожчали квадратні метри у Полтавській (+6,1%) та Хмельницькій (+4,1%) областях.
Натомість знизилися середні ціни лише у двох областях — Кіровоградській (-3,9%) та Черкаській (-2,5%).
Топ-7 найдорожчих регіонів України
(за середньою вартістю м² у новобудовах):
- м. Київ — $1 476 (+7,0%);
- Львівська обл. — $1 253 (+2,1%);
- Дніпропетровська — $1 169 (+2,9%);
- Закарпатська — $1 168 (-0,3%);
- Чернівецька — $1 138 (+2,3%);
- Івано-Франківська — $1 102 (+2,9%);
- Вінницька — $1 073 (+1,9%).
Топ-7 найдешевших регіонів України
(за середньою вартістю м² у новобудовах):
- Запорізька обл. — $499 (+0,8%);
- Сумська — $585 (+0,6%);
- Харківська — $762 (+0,8%);
- Миколаївська — $767 (+15,5%);
- Тернопільська — $844 (+1,7%);
- Полтавська — $845 (+6,1%);
- Хмельницька — $850 (+4,1%).
Вартість нових квартир у столиці
У самій столиці розрив у цінах між районами залишається колосальним. Традиційно найдорожче житло зосереджене у Печерському районі, де середня вартість становить $2 683/м², а максимальні планки сягають $6 500/м².
Найдоступніші варіанти нового житла можна знайти у Деснянському районі — середня ціна тут становить $880/м² (стартуючи від $730/м²).
Вилка цін по районах Києва:
- Печерський — $1 357 — $6 500;
- Шевченківський — $900 — $3 100;
- Подільський — $932 — $3 300;
- Святошинський — $1 005 — $1 645;
- Голосіївський —$943 — $2 850;
- Оболонський — $1 087 — $2 020;
- Солом’янський — $845 — $2 000;
- Дніпровський —$908 — $1 492;
- Дарницький — $776 — $1 790;
- Деснянський — $730 — $1 200.
Попит vs пропозиція
Незважаючи на зростання цін, інтерес покупців до первинної нерухомості продовжує знижуватися на всій території України. Найбільш відчутне просідання попиту у липні зафіксовано в прифронтових та центральних областях:
- Запорізька обл. — -38%;
- Харківська — -22%;
- Житомирська — -22%;
- м. Київ — -21%;
- Дніпропетровська — -20%.
Загалом девелопери продовжують працювати — у липні активність зберігали 84% відділів продажу новобудов по країні.
Протягом місяця забудовники ввели в експлуатацію 23 нові будинки (загалом 35 секцій). Лідером за обсягами введення нового житла стала Київська область (8 секцій, з яких 2 — безпосередньо у Києві) та Львівська область (7 секцій).
Також нові секції здали у Рівненській (6), Волинській (4), Івано-Франківській (3), Закарпатській (3), а також по 1 секції в Одеській, Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській областях.
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