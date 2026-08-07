Де в Україні найдешевші та найдорожчі квадратні метри у новобудовах (інфографіка) Сьогодні 12:02 — Нерухомість

Житло у новобудові

Попри відчутне зниження попиту на первинному ринку нерухомості, квадратні метри в українських новобудовах продовжують дорожчати. У липні 2026 року вартість житла зросла у більшості регіонів країни, а в окремих областях стрибок виявився двозначним.

Про це свідчать аналітичні дані Dim.Ria

Де квадратний метр коштує найдорожче і найдешевше

У липні середня вартість новобудов переважно зростала. Беззаперечним лідером за вартістю залишається Київ, де середня ціна сягнула $1 476 за м² (+7% за місяць).

Найбільший ціновий стрибок у липні зафіксовано на Миколаївщині — ціни зросли одразу на 15,5% (до $767/м²). Також помітно подорожчали квадратні метри у Полтавській (+6,1%) та Хмельницькій (+4,1%) областях.

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Натомість знизилися середні ціни лише у двох областях — Кіровоградській (-3,9%) та Черкаській (-2,5%).

Топ-7 найдорожчих регіонів України

(за середньою вартістю м² у новобудовах):

м. Київ — $1 476 (+7,0%); Львівська обл. — $1 253 (+2,1%); Дніпропетровська — $1 169 (+2,9%); Закарпатська — $1 168 (-0,3%); Чернівецька — $1 138 (+2,3%); Івано-Франківська — $1 102 (+2,9%); Вінницька — $1 073 (+1,9%).

Топ-7 найдешевших регіонів України

(за середньою вартістю м² у новобудовах):

Запорізька обл. — $499 (+0,8%); Сумська — $585 (+0,6%); Харківська — $762 (+0,8%); Миколаївська — $767 (+15,5%); Тернопільська — $844 (+1,7%); Полтавська — $845 (+6,1%); Хмельницька — $850 (+4,1%).

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Вартість нових квартир у столиці

У самій столиці розрив у цінах між районами залишається колосальним. Традиційно найдорожче житло зосереджене у Печерському районі, де середня вартість становить $2 683/м², а максимальні планки сягають $6 500/м².

Найдоступніші варіанти нового житла можна знайти у Деснянському районі — середня ціна тут становить $880/м² (стартуючи від $730/м²).

Вилка цін по районах Києва:

Печерський — $1 357 — $6 500;

Шевченківський — $900 — $3 100;

Подільський — $932 — $3 300;

Святошинський — $1 005 — $1 645;

Голосіївський —$943 — $2 850;

Оболонський — $1 087 — $2 020;

Солом’янський — $845 — $2 000;

Дніпровський —$908 — $1 492;

Дарницький — $776 — $1 790;

Деснянський — $730 — $1 200.

Попит vs пропозиція

Незважаючи на зростання цін, інтерес покупців до первинної нерухомості продовжує знижуватися на всій території України. Найбільш відчутне просідання попиту у липні зафіксовано в прифронтових та центральних областях:

Запорізька обл. — -38%;

Харківська — -22%;

Житомирська — -22%;

м. Київ — -21%;

Дніпропетровська — -20%.

Загалом девелопери продовжують працювати — у липні активність зберігали 84% відділів продажу новобудов по країні.

Протягом місяця забудовники ввели в експлуатацію 23 нові будинки (загалом 35 секцій). Лідером за обсягами введення нового житла стала Київська область (8 секцій, з яких 2 — безпосередньо у Києві) та Львівська область (7 секцій).

Також нові секції здали у Рівненській (6), Волинській (4), Івано-Франківській (3), Закарпатській (3), а також по 1 секції в Одеській, Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській областях.

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