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Де в Україні найдешевші та найдорожчі квадратні метри у новобудовах (інфографіка)

Нерухомість
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Житло у новобудові
Житло у новобудові
Попри відчутне зниження попиту на первинному ринку нерухомості, квадратні метри в українських новобудовах продовжують дорожчати. У липні 2026 року вартість житла зросла у більшості регіонів країни, а в окремих областях стрибок виявився двозначним.
Про це свідчать аналітичні дані Dim.Ria.

Де квадратний метр коштує найдорожче і найдешевше

У липні середня вартість новобудов переважно зростала. Беззаперечним лідером за вартістю залишається Київ, де середня ціна сягнула $1 476 за м² (+7% за місяць).
Найбільший ціновий стрибок у липні зафіксовано на Миколаївщині — ціни зросли одразу на 15,5% (до $767/м²). Також помітно подорожчали квадратні метри у Полтавській (+6,1%) та Хмельницькій (+4,1%) областях.
Натомість знизилися середні ціни лише у двох областях — Кіровоградській (-3,9%) та Черкаській (-2,5%).

Топ-7 найдорожчих регіонів України

(за середньою вартістю м² у новобудовах):
  1. м. Київ — $1 476 (+7,0%);
  2. Львівська обл. — $1 253 (+2,1%);
  3. Дніпропетровська — $1 169 (+2,9%);
  4. Закарпатська — $1 168 (-0,3%);
  5. Чернівецька — $1 138 (+2,3%);
  6. Івано-Франківська — $1 102 (+2,9%);
  7. Вінницька — $1 073 (+1,9%).
Де в Україні найдешевші та найдорожчі квадратні метри у новобудовах (інфографіка)

Топ-7 найдешевших регіонів України

(за середньою вартістю м² у новобудовах):
  1. Запорізька обл. — $499 (+0,8%);
  2. Сумська — $585 (+0,6%);
  3. Харківська — $762 (+0,8%);
  4. Миколаївська — $767 (+15,5%);
  5. Тернопільська — $844 (+1,7%);
  6. Полтавська — $845 (+6,1%);
  7. Хмельницька — $850 (+4,1%).
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Вартість нових квартир у столиці

У самій столиці розрив у цінах між районами залишається колосальним. Традиційно найдорожче житло зосереджене у Печерському районі, де середня вартість становить $2 683/м², а максимальні планки сягають $6 500/м².
Найдоступніші варіанти нового житла можна знайти у Деснянському районі — середня ціна тут становить $880/м² (стартуючи від $730/м²).
Де в Україні найдешевші та найдорожчі квадратні метри у новобудовах (інфографіка)
Вилка цін по районах Києва:
  • Печерський — $1 357 — $6 500;
  • Шевченківський — $900 — $3 100;
  • Подільський — $932 — $3 300;
  • Святошинський — $1 005 — $1 645;
  • Голосіївський —$943 — $2 850;
  • Оболонський — $1 087 — $2 020;
  • Солом’янський — $845 — $2 000;
  • Дніпровський —$908 — $1 492;
  • Дарницький — $776 — $1 790;
  • Деснянський — $730 — $1 200.
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Попит vs пропозиція

Незважаючи на зростання цін, інтерес покупців до первинної нерухомості продовжує знижуватися на всій території України. Найбільш відчутне просідання попиту у липні зафіксовано в прифронтових та центральних областях:
  • Запорізька обл. — -38%;
  • Харківська — -22%;
  • Житомирська — -22%;
  • м. Київ — -21%;
  • Дніпропетровська — -20%.
Загалом девелопери продовжують працювати — у липні активність зберігали 84% відділів продажу новобудов по країні.
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Протягом місяця забудовники ввели в експлуатацію 23 нові будинки (загалом 35 секцій). Лідером за обсягами введення нового житла стала Київська область (8 секцій, з яких 2 — безпосередньо у Києві) та Львівська область (7 секцій).
Також нові секції здали у Рівненській (6), Волинській (4), Івано-Франківській (3), Закарпатській (3), а також по 1 секції в Одеській, Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській областях.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Ціни на квартириНовобудовиКиївЖитлова нерухомість
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