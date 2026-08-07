0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштують квартири на «вторинці» в Україні

Нерухомість
235
Сім'я купила квартиру на вторинці
Сім'я купила квартиру на вторинці
Різниця у вартості житла в Україні залежно від регіону залишається вражаючою: за ціну однієї однокімнатної квартири в елітному районі Києва можна придбати більше ніж десять аналогічних помешкань на півдні країни.
Про це свідчать аналітичні дані Dim.Ria.

Де найдешевші квадратні метри

За даними аналітиків, розрив між найдорожчою та найдешевшою областю становить понад 5 разів. Найдешевше 1-кімнатне вторинне житло традиційно пропонують у прифронтових та центральних областях.
ТОП-7 найдешевших регіонів України
за середньою вартістю 1-кімнатної квартири (липень 2026):
  1. Херсонська область — $17 000;
  2. Запорізька — $18 000;
  3. Миколаївська — $19 500;
  4. Сумська — $24 000;
  5. Харківська — $25 000;
  6. Кіровоградська — $26 500;
  7. Дніпропетровська — $36 000.
Скільки коштують квартири на «вторинці» в Україні
На протилежному боці рейтингу опинилися Київ ($89 500), Львівська ($79 000), Івано-Франківська ($75 000) та Закарпатська ($75 000) області.
Читайте також
Що стосується місячної динаміки, то найбільший стрибок цін зафіксовано в Одеській області (+5%), тоді як найбільше здешевшало житло на Чернігівщині (-6%) та Кіровоградщині (-5%).

Скільки коштує «вторинка» в столиці

Традиційно найдорожчим ринком країни залишається Київ. Проте навіть у межах столиці цінники суттєво відрізняються залежно від розташування.
  • Печерський район утримує беззаперечне лідерство: середня вартість 1-кімнатної квартири тут становить $180 000, 2-кімнатної — $220 000, а 3-кімнатної — $312 600.
  • До трійки найдорожчих також входять Шевченківський ($107 000 за 1-кімнатну) та Подільський ($99 000) райони.
  • Найдешевшим районом столиці залишається Деснянський, де 1-кімнатну квартиру можна придбати в середньому за $49 000, 2-кімнатну — за $65 000, а 3-кімнатну — за $77 000.
  • У категорії найдоступнішого житла також опинилися Святошинський ($62 000 за «однокімнатку») та Оболонський ($68 000) райони.
Скільки коштують квартири на «вторинці» в Україні

Попит та пропозиція оживають

Найбільшу активність з боку покупців зафіксовано у Сумській (+18%), Кіровоградській (+17%), Полтавській (+15%) та Одеській (+13%) областях.
Водночас падіння інтересу спостерігалося на Херсонщині (-16%), а також у Київській, Тернопільській та Запорізькій областях (по -4% у кожній).
Місце для вашої реклами
Вибір для покупців у липні також розширився. Кількість виставлених на продаж квартир зросла у більшості регіонів України.
Справжнім лідером за приростом пропозиції став Київ, де кількість оголошень зросла одразу на 47%. Суттєве поповнення бази житла також зафіксовано у Кіровоградській (+18%), Київській (+12%), Рівненській (+10%) та Сумській (+10%) областях.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Житлова нерухомістьЦіни на квартириВторинний ринокКиїв
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems