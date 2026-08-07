Скільки коштують квартири на «вторинці» в Україні Сьогодні 16:01 — Нерухомість

Сім'я купила квартиру на вторинці

Різниця у вартості житла в Україні залежно від регіону залишається вражаючою: за ціну однієї однокімнатної квартири в елітному районі Києва можна придбати більше ніж десять аналогічних помешкань на півдні країни.

Про це свідчать аналітичні дані Dim.Ria

Де найдешевші квадратні метри

За даними аналітиків, розрив між найдорожчою та найдешевшою областю становить понад 5 разів. Найдешевше 1-кімнатне вторинне житло традиційно пропонують у прифронтових та центральних областях.

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ТОП-7 найдешевших регіонів України

за середньою вартістю 1-кімнатної квартири (липень 2026):

Херсонська область — $17 000; Запорізька — $18 000; Миколаївська — $19 500; Сумська — $24 000; Харківська — $25 000; Кіровоградська — $26 500; Дніпропетровська — $36 000.

На протилежному боці рейтингу опинилися Київ ($89 500), Львівська ($79 000), Івано-Франківська ($75 000) та Закарпатська ($75 000) області.

Що стосується місячної динаміки, то найбільший стрибок цін зафіксовано в Одеській області (+5%), тоді як найбільше здешевшало житло на Чернігівщині (-6%) та Кіровоградщині (-5%).

Скільки коштує «вторинка» в столиці

Традиційно найдорожчим ринком країни залишається Київ. Проте навіть у межах столиці цінники суттєво відрізняються залежно від розташування.

Печерський район утримує беззаперечне лідерство: середня вартість 1-кімнатної квартири тут становить $180 000, 2-кімнатної — $220 000, а 3-кімнатної — $312 600.

утримує беззаперечне лідерство: середня вартість 1-кімнатної квартири тут становить $180 000, 2-кімнатної — $220 000, а 3-кімнатної — $312 600. До трійки найдорожчих також входять Шевченківський ($107 000 за 1-кімнатну) та Подільський ($99 000) райони.

($107 000 за 1-кімнатну) та ($99 000) райони. Найдешевшим районом столиці залишається Деснянський , де 1-кімнатну квартиру можна придбати в середньому за $49 000, 2-кімнатну — за $65 000, а 3-кімнатну — за $77 000.

, де 1-кімнатну квартиру можна придбати в середньому за $49 000, 2-кімнатну — за $65 000, а 3-кімнатну — за $77 000. У категорії найдоступнішого житла також опинилися Святошинський ($62 000 за «однокімнатку») та Оболонський ($68 000) райони.

Попит та пропозиція оживають

Найбільшу активність з боку покупців зафіксовано у Сумській (+18%), Кіровоградській (+17%), Полтавській (+15%) та Одеській (+13%) областях.

Водночас падіння інтересу спостерігалося на Херсонщині (-16%), а також у Київській, Тернопільській та Запорізькій областях (по -4% у кожній).

Вибір для покупців у липні також розширився. Кількість виставлених на продаж квартир зросла у більшості регіонів України.

Справжнім лідером за приростом пропозиції став Київ, де кількість оголошень зросла одразу на 47%. Суттєве поповнення бази житла також зафіксовано у Кіровоградській (+18%), Київській (+12%), Рівненській (+10%) та Сумській (+10%) областях.

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