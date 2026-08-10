Ціни на оренду житла зростають майже по всій Україні (інфографіка) Сьогодні 09:02 — Нерухомість

Орендоване житло

Контраст на ринку оренди сягнув піку: орендувати «однокімнатку» в Києві зараз обійдеться майже у вісім разів дорожче, ніж у регіоні з найнижчими цінами.

Про це свідчать аналітичні дані Dim.Ria

Так, український ринок оренди житла в липні 2026 року увійшов у фазу високої турбулентності та активного зростання цін. Поки пропозиція вільних квартир стрімко скорочується у більшості регіонах, попит з боку орендарів сягає рекордних позначок.

Що з цінами

У липні абсолютним лідером за вартістю оренди залишається Київ — середня ціна однокімнатної квартири тут досягла 30 000 грн, що на 11% більше за показники червня.

На другому місці утримується Закарпатська область з позначкою 22 500 грн (ціна залишилася без змін).

Трійку найдорожчих регіонів замикають Львівщина та Черкащина — в обох областях середня оренда 1-кімнатної квартири становить 20 000 грн (+5% за місяць). Також у ТОП-5 увійшли Дніпропетровська (18 200 грн) та Івано-Франківська (18 000 грн) області.

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На протилежному боці опинилися прифронтові та південні регіони, де цінники залишаються найнижчими по країні.

7 найдешевших областей України за середніми цінами на оренду 1-кімнатних квартир:

Херсонська область — 3 800 грн; Чернігівська — 6 500 грн; Миколаївська — 6 900 грн; Запорізька — 7 250 грн; Харківська — 7 500 грн; Житомирська — 11 000 грн; Рівненська — 13 000 грн.

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Скільки коштує оренда в районах Києва

У липні ціни в Києві продовжили зростати майже по всіх районах міста, однак вартість суттєво різниться залежно від району та кількості кімнат.

1-кімнатні квартири. Найдорожчим традиційно залишається Печерський район — 38 000 грн (+6%). За ним ідуть Шевченківський ( 31 700 грн ) та Подільський ( 25 000 грн ). Найдешевший варіант для задешевої оренди — Деснянський район ( 13 500 грн , +4%).

Найдорожчим традиційно залишається Печерський район — (+6%). За ним ідуть Шевченківський ( ) та Подільський ( ). Найдешевший варіант для задешевої оренди — Деснянський район ( , +4%). 2-кімнатні квартири. Ціновий діапазон варіюється від 17 000 грн у Деснянському районі до 40 500 грн на Печерську. При цьому найпомітніше зростання цін на «двушки» зафіксовано в Подільському (+17%, до 29 250 грн) та Голосіївському (+13%, до 34 000 грн) районах.

Ціновий діапазон варіюється від у Деснянському районі до на Печерську. При цьому найпомітніше зростання цін на «двушки» зафіксовано в Подільському (+17%, до 29 250 грн) та Голосіївському (+13%, до 34 000 грн) районах. 3-кімнатні квартири. Лідирує Печерськ (52 000 грн), хоча тут зафіксовано спад на 15% порівняно з червнем. Натомість у Подільському районі трикімнатне житло здорожчало одразу на 25% (до 45 000 грн). Найбюджетніший трикімнатний варіант можна знайти в Деснянському районі — в середньому 15 800 грн.

Попит рекордно зростає: дисбаланс ринку збільшується

Головним рушієм зростання цін став стрімкий наплив орендарів. У липні інтерес до орендованого житла підвищився фактично по всій країні.

Найбільший стрибок зацікавленості шукачів житла зафіксовано у Хмельницькій (+68%), Чернівецькій (+65%) та Дніпропетровській (+46%) областях.

У деяких регіонах спостерігається суттєвий дефіцит пропозиції. Найгостріший дисбаланс аналітики Dim. Ria відзначають у Тернопільській та Вінницькій областях, де на 1 вільне оголошення припадає в середньому по 10 потенційних орендарів. Для порівняння, у Києві це співвідношення становить 2 орендарі на 1 оголошення.

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Паралельно зі зростанням попиту кількість вільних квартир на ринку скорочується. У липні вибір орендованого житла зменшився практично в усіх куточках України.

Найбільше пропозицій аналітики фіксують у Чернігівській (-20%), Сумській (-16%), Чернівецькій (-14%), Львівській (-13%) та Черкаській (-11%) областях.

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