Продати чи подарувати квартиру стане складніше: з жовтня 2026 року запроваджують нові перевірки Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Фахівці радять перевіряти продавця ще до передачі завдатку

В Україні зміниться порядок оформлення операцій із нерухомістю для людей, які мають борги. Із 23 жовтня під час продажу, дарування, обміну та іншого переоформлення майна інформацію про власника автоматично перевірятимуть за Єдиним реєстром боржників. Якщо щодо людини відкрите виконавче провадження, проведення угоди можуть заблокувати.

Про це пише видання «На пенсії» з посиланням на законопроєкт № 14005 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію». Його мета — не допустити переоформлення майна після відкриття виконавчого провадження для уникнення примусового стягнення.

Що зміниться з 23 жовтня

Під час посвідчення договорів купівлі-продажу, дарування, обміну та інших операцій із нерухомістю Державний реєстр речових прав автоматично звірятиме інформацію з Єдиним реєстром боржників.

Якщо продавця внесено до цього реєстру в межах відкритого виконавчого провадження, нотаріус або державний реєстратор матиме право відмовити в оформленні правочину.

Водночас це не означає автоматичного вилучення квартири чи будинку. Йдеться про тимчасове обмеження права розпоряджатися майном до виконання вимог виконавчого документа.

За які борги можуть заблокувати продаж

Сам факт наявності боргу не стане підставою для відмови в укладенні угоди. Обмеження виникнуть лише за двох умов:

відкрито виконавче провадження;

боржника внесено до Єдиного реєстру боржників.

До реєстру можуть потрапити особи, які мають борги:

за кредитами;

за аліментами;

за податками;

за штрафами;

за житлово-комунальними послугами;

за іншими рішеннями суду або виконавчими документами.

Нові правила стосуватимуться не лише продажу житла. Обмеження також можуть діяти під час дарування, обміну, передачі нерухомості в іпотеку, заставу або іншого переоформлення права власності.

Чи можуть забрати єдине житло

Новий закон не змінює чинного порядку звернення стягнення на нерухомість. Як і раніше, вилучення або примусовий продаж житла можливі лише за рішенням суду та у випадках, визначених законодавством.

Крім того, закон підвищує поріг, за якого можна звернути стягнення на єдине житло боржника. Якщо сума боргу не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, застосувати таку процедуру не можна. Раніше цей поріг становив 20 мінімальних зарплат.

Окремий захист передбачено для військовослужбовців. Під час воєнного стану та ще протягом року після його завершення стягнення на їхнє єдине житло не допускається. Водночас для окремих категорій боргів, зокрема іпотечних, можуть діяти винятки.

Як зміниться виконавче провадження

Закон передбачає широку цифровізацію виконавчого провадження. Дані між виконавчою службою, державними реєстрами, банками, платіжними системами, сервісними центрами МВС та нотаріальними базами обмінюватимуться автоматично.

Після погашення боргу та підтвердження надходження коштів інформацію про боржника мають автоматично виключити з Єдиного реєстру боржників, а всі встановлені обмеження — скасувати.

Що варто перевірити покупцям перед купівлею

Фахівці радять перевіряти продавця ще до передачі завдатку. Навіть якщо попередній договір уже укладено, до моменту підписання основного договору власника можуть внести до Єдиного реєстру боржників.

Також варто переконатися, що нерухомість не перебуває під арештом, не є предметом іпотеки та не має інших обмежень.

У попередньому договорі бажано передбачити порядок повернення завдатку, якщо оформити угоду стане неможливо через появу нових обмежень.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Україні змінюються правила виконавчого провадження. Нововведення мають спростити процедури для боржників, які повністю виконали свої зобов’язання, а також посилити соціальний захист громадян. Однією з ключових новацій є автоматизація зняття обмежень після повного виконання боржником своїх зобов’язань. Раніше навіть після сплати штрафу або погашення іншої заборгованості громадяни могли певний час чекати на зняття арешту з банківських рахунків або виключення відомостей із Єдиного реєстру боржників.

Також ми писали , що фінансові установи мають щогодини перевіряти нові запити від державних і приватних виконавців, а примусове стягнення поширюватиметься не лише на банківські рахунки, а й на електронні гаманці.

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