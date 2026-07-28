Банки щогодини перевірятимуть запити виконавців: в Україні оновили порядок стягнення коштів з боржників Сьогодні 16:07 — Фінтех і Картки

Банки щогодини перевірятимуть запити виконавців: в Україні оновили порядок стягнення коштів з боржників

В Україні набирає чинності новий порядок примусового стягнення боргів, який переводить процедуру у цифровий формат. Відтепер фінансові установи мають щогодини перевіряти нові запити від державних і приватних виконавців, а примусове стягнення поширюватиметься не лише на банківські рахунки, а й на електронні гаманці.

Про це пишуть Новини. LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Як працюватиме новий механізм

якщо раніше система забезпечувала лише автоматизований арешт, то оновлений алгоритм охоплює весь процес — від пошуку активів та накладення арешту до примусового списання і перерахування грошей стягувачу через Автоматизовану систему виконавчого провадження;

окрім банків, до цифрової системи підключають небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей та інші фінансові компанії;

використання електронних гаманців більше не дозволить ухилятися від виконання судових рішень. Електронні гроші офіційно прирівняні до звичайних коштів: їх зможуть блокувати, примусово викуповувати та перераховувати на рахунки виконавчої служби.

Які строки встановлено для фінансових установ

Однією з ключових вимог нового порядку є оперативний обмін інформацією. Зокрема:

інформаційні системи банків і платіжних сервісів повинні щогодини перевіряти наявність нових документів від державних або приватних виконавців;

інформацію про наявність рахунків, електронних гаманців і залишків коштів фінансові установи мають надавати не пізніше ніж протягом однієї години.

Очікується, що новий порядок скоротить час між відкриттям виконавчого провадження та фактичним стягненням коштів.

Водночас фахівці зазначають, що безперервна робота інформаційних систем може створювати технічні ризики. Зокрема, збої можуть призводити до затримок зі зняттям арешту після повного погашення заборгованості.

Права громадян

Для громадян під час воєнного стану зберігаються законодавчі гарантії:

арешт і примусове списання поширюються не на всі кошти без винятку;

боржник має право здійснювати видаткові операції з одного поточного рахунку в межах суми, що не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати.

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