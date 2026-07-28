Банки щогодини перевірятимуть запити виконавців: в Україні оновили порядок стягнення коштів з боржників
Як працюватиме новий механізм
- якщо раніше система забезпечувала лише автоматизований арешт, то оновлений алгоритм охоплює весь процес — від пошуку активів та накладення арешту до примусового списання і перерахування грошей стягувачу через Автоматизовану систему виконавчого провадження;
- окрім банків, до цифрової системи підключають небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей та інші фінансові компанії;
- використання електронних гаманців більше не дозволить ухилятися від виконання судових рішень. Електронні гроші офіційно прирівняні до звичайних коштів: їх зможуть блокувати, примусово викуповувати та перераховувати на рахунки виконавчої служби.
Які строки встановлено для фінансових установ
- інформаційні системи банків і платіжних сервісів повинні щогодини перевіряти наявність нових документів від державних або приватних виконавців;
- інформацію про наявність рахунків, електронних гаманців і залишків коштів фінансові установи мають надавати не пізніше ніж протягом однієї години.
Права громадян
- арешт і примусове списання поширюються не на всі кошти без винятку;
- боржник має право здійснювати видаткові операції з одного поточного рахунку в межах суми, що не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати.
Зарплату можна отримувати на картку іншої людини: за яких умов це законно
ПартнерськаНайкращі криптобіржі для денної торгівлі у 2026 році
НБУ пропонує змінити порядок відкриття та закриття банківських рахунків
Китайський виробник пам’яті за день подорожчав майже до $500 млрд — чому так
Банкомат «з'їв» гроші: основні причини та поради
Чому компанії повертають джуніорів і мідлів після ставки на ШІ