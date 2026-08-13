Кому в Іспанії надають перевагу при видачі іпотеки Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Кому в Іспанії надають перевагу при видачі іпотеки

У 2026 році отримання іпотеки в Іспанії не стільки схоже на просту банківську операцію, скільки на процес фінансового відбору, в якому ретельно перевіряється кожна деталь заявника.

Про це пише іспанське видання Iarazon

Перед схваленням кредиту кредитори не лише переглядають платіжну відомость заявника, але й складають комплексний профіль клієнта на основі його доходу, стабільності роботи, рівня боргу та фактичної здатності до заощаджень.

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Коли доступ до житла передбачає взяття на себе дуже довгострокових фінансових зобов’язань, демонстративна платоспроможність стала ключем до відкриття або закриття дверей до фінансування.

Середня сума кредиту

Середня сума кредиту зросла на 9,7% і досягла 174 866 євро. Тим часом середня процентна ставка за новими іпотечними кредитами становила 2,98%. Цей сценарій чітко демонструє, що покупцям доводиться позичати дедалі більші суми, а банкам доводиться ретельно оцінювати ризик,

Найцікавіші профілі для банківського сектору

Фінансовий консультант та експерт з іпотеки Монтсе Сеспедоса пояснює, що певні групи можуть мати перевагу під час переговорів щодо фінансування.

Серед них — ті, хто молодше 35 років, сегмент, який може скористатися певними заходами підтримки та кредитами з вищим, ніж зазвичай, фінансуванням.

За словами Сеспедоси, деякі молоді покупці можуть отримати іпотеку до 95% від вартості покупки, якщо вони відповідають необхідним умовам.

Чиновники позиціонують себе як «улюбленці»

Державні службовці також фігурують серед профілів, які експерт вважає особливо привабливими для фінансових установ.

Причина пов’язана зі стабільністю їхнього доходу та сприйняттям нижчого ризику довгострокового дефолту. Експертка зазначає, що в певних випадках та за відповідних умов вони можуть фінансувати до 100% вартості покупки.

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Консультант також виділяє профіль, який може бути менш очевидним для багатьох покупців: самозайняті працівники, пов’язані з технологічним сектором або світом відеоігор, групи, які можуть викликати особливий інтерес, коли вони демонструють солідний фінансовий послужний список.

За словами Сеспедози, основне пояснення полягає в тому, як банки інтерпретують ризик кожного клієнта. Щоб оцінити хороший іпотечний профіль, кредитори шукають покупців з високим доходом, стабільною роботою та найменшою можливою кількістю позик і фінансових зобов’язань.

Йдеться не лише про те, скільки грошей надходить на рахунок щомісяця, а й про те, скільки залишається вільного часу після взяття боргу та про безпеку майбутніх доходів.

На іпотечному ринку, де середня сума позики вже наближається до 175 000 євро, розуміння факторів, які враховують банки, може бути вирішальним інструментом для узгодження умов перед підписанням.

Раніше ми писали , що довгострокова оренда житла в Іспанії переживає стресову ситуацію, так званий «ідеальний шторм», через поєднання таких факторів, як високі ціни на тлі зростання попиту, падіння пропозиції та регуляторні заходи, що створюють невизначеність.

Оренда на основних ринках Мадрида, Барселони, Валенсії та Малаги підкреслює цей тиск, причому коефіцієнти доступності перевищують середній показник по країні (37,8% від чистої зарплати).

молодій людині в Іспанії довелося б витрачати майже всю свою зарплату на оренду житладля однієї людини. Криза доступності житла все більше віддаляє іспанську молодь від можливості жити окремо від батьків. Раніше також Finance.ua писав , щомолодій людині в Іспанії довелося б витрачати майжедля однієї людини. Криза доступності житла все більше віддаляє іспанську молодь від можливості жити окремо від батьків.

Рівень житлової самостійності молодих людей у 2025 році впав до 14,5% серед іспанців віком від 16 до 29 років, що є найнижчим показником за всю історію подібної статистики, згідно з останніми даними Обсерваторії самостійного проживання Іспанської ради молоді (CJE).

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