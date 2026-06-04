«Ідеальний шторм» на ринку оренди в Іспанії: стрімке зростання цін та рекордний попит Сьогодні 20:03 — Нерухомість

«Ідеальний шторм» на ринку оренди в Іспанії: стрімке зростання цін та рекордний попит

Довгострокова оренда житла в Іспанії переживає стресову ситуацію, так званий «ідеальний шторм», через поєднання таких факторів, як високі ціни на тлі зростання попиту, падіння пропозиції та регуляторні заходи, що створюють невизначеність.

Про це пишуть ЗМІ Іспанії за основі даних сайту нерухомості idealista

Оренда на основних ринках Мадрида, Барселони, Валенсії та Малаги підкреслює цей тиск, причому коефіцієнти доступності перевищують середній показник по країні (37,8% від чистої зарплати).

37,8% від середньої чистої зарплати, що майже на 12 пунктів вище, ніж коефіцієнт, необхідний для купівлі житла (26%), і значно перевищує порогові значення, рекомендовані міжнародними організаціями. Щорічний звіт idealista/data про житлову ситуацію в Іспанії підтверджує, що ринок оренди переживає надзвичайну напругу. На кінець 2025 року коефіцієнт доступності оренди становиввід середньої чистої зарплати, що майже на 12 пунктів вище, ніж коефіцієнт, необхідний для купівлі житла (26%), і значно перевищує порогові значення, рекомендовані міжнародними організаціями.

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Тиск щодо можливості щомісяця сплачувати орендну плату особливо сильний у таких провінціях, як Малага (52%), Балеарські острови (46%), Барселона (42%), Мадрид (38%) або Валенсія (37%), де доступ до орендованого житла вимагає набагато більших зусиль, ніж у середньому по країні.

Що передувало

Протягом останніх кількох років пропозиція житла, доступного для довгострокової оренди, продовжувала скорочуватися. Фонд орендованого житла впав до 0,69% від загального існуючого фонду, що значно нижче середнього показника 1%, зафіксованого між 2019 і 2021 роками, що сприяло досягненню рекордно високих цін.

Що нині

Попит продовжує зростати. Наприкінці 2025 року в середньому було зареєстровано 33,5 лідів на одне оголошення порівняно з 6,75 у січні 2019 року, що відображає надзвичайне зростання лише за 6 років.

Барселона завершила минулий рік із 68 лідами на одне оголошення, що більш ніж удвічі перевищує попит порівняно з травнем 2023 року, коли набрав чинності Закон про житло (29).

У Мадриді попит досяг 49 лідів на оголошення порівняно з 10 на початку 2029 року, або 17 контактами, які вже були, коли в Україні спалахнула війна в лютому 2022 року. У травні 2023 року (Закон про житло) він вже досяг 25 контактів на оголошення.

Малага та Валенсія завершили 2025 рік з високими показниками, але з дещо меншим тиском, ніж у попередні роки. Столиця Коста-дель-Соль досягла 16 лідів на оголошення, хоча у травні 2024 року вона досягла 24 контактів. Це далеко від лише 4 контактів, які спостерігалися після виходу з пандемії коронавірусу. Валенсія, зі свого боку, досягла 32 лідів на оголошення наприкінці минулого року та 36 контактів у травні 2025 року. Двома роками раніше цей показник становив 25 контактів, що далеко від лише 6 контактів, зафіксованих у 2019 році.

Ціни зросли на 30,7%, пропозиція зменшилась на 30%

Після трьох років дії Закону про житло середні ціни на оренду житла в Іспанії зросли на 30,7%, пропозиція зменшилася на 30%, а конкуренція на ринку орендного житла зросла більш ніж удвічі. Це попри те, що закон був створений з метою контролю цін на оренду та покращення доступу до житла для всіх іспанців.

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Три роки по тому житло стало головною перешкодою для іспанців і тепер майже в 50% випадків згадується як найбільша проблема в анкетах Барометра Центру соціологічних досліджень (CIS).

Середня ціна оренди в Іспанії досягла 15,1 євро за квадратний метр на місяць протягом минулого травня, що на 4% більше, ніж попереднього року, і стало найвищим показником в історичній серії idealista.

Де зросли найбільше

За останній рік ціни на оренду зросли у 46 з 50 провінцій Іспанії, але найбільш помітне падіння спостерігалося в Барселоні (-8,8%), де середня орендна плата впала до 18,8 євро/м², поступаючись лише Балеарським островам (20,1 євро/м²) та Мадриду (21,4 євро/м²).

У провінції Мадрид орендна плата зросла на 7,7%. У двох інших проаналізованих провінціях у Валенсії спостерігалося зростання на 5,1%, досягнувши 14,1 євро/м², тоді як у Малазі орендна плата за останній рік зросла на 4,8%, і зараз середня орендна плата становить 17,1 євро/м².

молодій людині в Іспанії довелося б витрачати майже всю свою зарплату на оренду житла для однієї людини. Криза доступності житла все більше віддаляє іспанську молодь від можливості жити окремо від батьків. Раніше Finance.ua писав , щомолодій людині в Іспанії довелося б витрачати майжедля однієї людини. Криза доступності житла все більше віддаляє іспанську молодь від можливості жити окремо від батьків.

Рівень житлової самостійності молодих людей у 2025 році впав до 14,5% серед іспанців віком від 16 до 29 років, що є найнижчим показником за всю історію подібної статистики, згідно з останніми даними Обсерваторії самостійного проживання Іспанської ради молоді (CJE).

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