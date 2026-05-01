Яка пенсія в Іспанії в 2026 році (максимальний, середній та мінімальний розмір)

Нині стандартний пенсійний вік в Іспанії становить 66 років і десять місяців для тих, хто не сплачував внески протягом тривалого часу. А от ті, хто має стаж роботи понад 38 років і 3 місяці, можуть вийти на пенсію у 65 років.
Це є частиною поступової реформи пенсійної системи, яка завершиться у 2027 році, коли законний пенсійний вік буде остаточно встановлений на рівні 67 років для більшості працівників, пише іспанське видання Iarazon.
Однак, одним із питань, яке викликає найбільшу плутанину серед пенсіонерів, є можливість поєднання пенсії з роботою. Правила дозволяють певні сценарії, такі як активний вихід на пенсію, але вимагають певних умов та попереднього дозволу.
Приклад
Саме це нерозуміння призвело до таких випадків, як випадок пенсіонера, який вирішив зареєструватися як самозайнятий, отримуючи повну пенсію, що призвело до того, що йому довелося повернути понад 14 000 євро після адміністративного розгляду.
Справа почалася з того, що цей пенсіонер почав працювати як самозайнятий протягом приблизно 10 місяців, не повідомивши відповідні органи та не зареєструвавшись для отримання будь-якої сумісної угоди про працевлаштування.
Протягом цього часу він продовжував отримувати повну пенсію, що порушує Загальний закон про соціальне забезпечення Іспанії, зокрема статтю 213, яка встановлює загальну несумісність між роботою та отриманням повної пенсії, за винятком регульованих випадків.
Порушення було виявлено адміністрацією, яка розпочала офіційну процедуру перевірки. Після розгляду справи Адміністрація соціального забезпечення визначила, що мала місце переплата, та вимагала повернення 14 457,39 євро, що відповідає сумам, отриманим протягом цього періоду.
Потерпіла сторона оскаржила це рішення, але Вищий суд Андалусії підтримав адміністративне рішення, підтвердивши, що самозайнятість несумісна з пенсією, оскільки особа не подавала заявки на активну пенсію та не відповідала її вимогам.