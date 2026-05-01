Затримки виплат при народженні дитини: у Мінсоцполітики назвали причину

Уряд планує запровадити єдину картку для всіх видів допомоги на дітей

Українці, які подали заявки на фінансову допомогу при народженні дитини, зіткнулися із затримками виплат. Йдеться про частину заяв, поданих у січні-лютому 2026 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра соціальної політики Дениса Улютіна.

За його словами, проблему вже усунуто: виплати за січень передано до «Ощадбанку», і найближчим часом кошти мають бути зараховані на рахунки отримувачів.

Обсяги фінансування

У міністерстві зазначають, що програми підтримки сімей із дітьми продовжують діяти. Зокрема, у квітні виплати для дітей віком до одного року становили 1,3 млрд грн, ще 78 млн грн спрямовано на програму «єЯсла».

Плани щодо оновлення системи

Уряд планує запровадити єдину картку для всіх видів допомоги на дітей.

Передбачається, що на неї зараховуватимуть:

виплати при народженні дитини;

допомогу до одного року;

виплати за програмою «єЯсла»;

«Пакунок малюка»;

«Пакунок школяра».

Також триває розробка цифрового сервісу: Міністерство цифрової трансформації спільно з Мінсоцполітики готують рішення, яке дозволить подавати заявки через застосунок «Дія». Презентацію очікують у травні.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко додала, що всі громадяни, які мають право на виплати, отримають кошти, а робота над удосконаленням програми триває.

Нові параметри допомоги

З 1 січня 2026 року діють оновлені умови підтримки сімей:

одноразова виплата при народженні дитини — 50 тис. грн;

щомісячна допомога до одного року — 7 тис. грн;

після одного року — до 8 тис. грн на місяць на оплату дитсадка або послуг няні (за умови виходу одного з батьків на роботу).

Як зазначалось, результатом реформи дитячих виплат має стати більша народжуваність. За планом уряду цього можна досягти, якщо допомогти батькам одночасно працювати та виховувати дітей.

