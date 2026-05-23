У яких містах України найвищі ціни на будинки, а де житло доступніше Сьогодні 10:09 — Нерухомість

Львів обігнав Київ за цінами на приватні будинки, Фото: magnific

Найдорожче приватні будинки продають у Львові та Києві, тоді як у прифронтових містах і на півночі країни ціни залишаються нижчими.

Про це свідчать дані ЛУН.

Де найвищі ціни на приватні будинки

Медіанна вартість приватних будинків у Києві та Львові становить 220 тис. доларів. Водночас у Чернігові будинок у середньому коштує 28,8 тис. доларів — це приблизно у 7,5 раза дешевше, ніж у столиці та Львові.

Середні ціни на будинки в Україні, Інфографіка: ЛУН

Проте, як зазначають аналітики, коректніше порівнювати не лише повну вартість будинків, а й ціну квадратного метра, оскільки площа житла суттєво відрізняється залежно від міста.

«Медіанна площа будинків, виставлених на продаж у Києві та Львові, становить 180 та 175 кв. м відповідно, тоді як у Чернігові — близько 60 кв. м. Саме тому для точнішого порівняння доцільно аналізувати не тільки повну вартість будинка, а й вартість його квадратного метра», — зазначає Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистика.

Львів уже випередив столицю за ціною квадратного метра. У місті медіанна вартість «квадрата» становить 1420 доларів, тоді як у Києві — 1250 доларів.

До міст із найдорожчою приватною нерухомістю також увійшли:

Ужгород — 1190 доларів за кв. м;

Одеса — 1050 доларів;

Івано-Франківськ — 964 долари.

Найдоступніші будинки наразі продають у Миколаєві, Запоріжжі та Чернігові. У цих містах медіанна вартість квадратного метра становить 425, 440 та 455 доларів відповідно.

Ціни за 1 кв. м у містах України, Інфографіка: ЛУН

Де ціни зростають найшвидше

За словами аналітиків, ціни на будинку зростають майже в усіх обласних центрах України.

Найбільше за рік подорожчало житло у Луцьк — ціни там піднялися на 27%. Друге місце за темпами зростання посіли Чернівці, де квадратний метр подорожчав на 23%.

Також на 15−17% за рік здорожчала медіанна вартість квадратного метру будинків в Ужгороді, Львові, Івано-Франківську та Черкасах.

Водночас у частині міст ціни, навпаки, знизилися. Зокрема, у Миколаєві та Запоріжжі медіанна вартість «квадрата» за рік впала на 4% та 5% відповідно.

Невелике зниження також зафіксували у Дніпрі та Полтаві — на 2% та 1% відповідно.

