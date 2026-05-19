Скільки коштує житло у Вінниці — ціни на квартири та будинки

Вінниця продовжує приваблювати інвесторів та покупців житла: місцевий ринок нерухомості демонструє не просто стабільність, а потужний ціновий ривок. Лише за останні чотири роки медіанна вартість квадратного метра в новобудовах міста зросла більш ніж удвічі, а весна 2026 року задала ринку новий, ще стрімкіший темп розвитку як у первинному, так і у вторинному сегментах.
Про це свідчать дані ЛУН.

Первинка

Станом на травень 2026 року медіанна вартість квадратного метра у новобудовах Вінниці від забудовників досягла позначки 48 700 грн. Для порівняння, ще на початку 2021 року цей показник становив усього 20 300 грн.
Найцікавішою є динаміка останніх місяців. Ринок первинної нерухомості продемонстрував різке прискорення саме навесні:
  • за рік (із травня 2025 року) ціна зросла на 16,51% (з 41 800 грн за кв. м);
  • за останні 6 місяців — на 15,4% (з 42 200 грн за кв. м);
  • лише за 1 останній місяць — ціна зросла на 9,68% (з 44 400 до 48 700 грн за кв. м).
Ціни суттєво відрізняються залежно від класу житла;
  • покупцям економкласу квадратний метр у середньому обійдеться у 33 900 грн за кв. м;
  • за комфортклас за «квадрат» від забудовника доведеться викласти 43 300 грн;
  • тоді як елітна нерухомість преміумсегменту перетнула позначку у 55 000 грн за кв. м.
Вторинка

Не відстає і вторинний ринок житла, де ціни традиційно фіксуються в іноземній валюті. За останні пів року вартість 1-кімнатних квартир у доларовому еквіваленті зросла на 11%, а 3-кімнатних — на 10%.
Якщо аналізувати загальні медіанні цінники на готові квартири, ситуація виглядає так:
  • 1-кімнатні квартири: коштують 52 800 $ (річний приріст склав потужні +20% з позначки 44 000 $, при цьому за останній місяць ціна додала відразу 5,6%).
  • 2-кімнатні квартири: за рік подорожчали майже на 12% і наразі їхня медіанна вартість становить 75 000 $.
  • 3-кімнатні квартири: продемонстрували ріст на 11,4% за рік, досягнувши показника 87 500 $.
Приватні будинки

Сегмент приватних будинків на вторинному ринку Вінниці поводиться значно спокійніше, ніж квартир, проте тренд на здорожчання помітний і тут. На травень 2026 року медіанна вартість будинку в місті становить 90 000 $.
За рік цей сегмент зріс у ціні на 5,8% (з 85 000 $), а за останній місяць — на 2,27% (з 88 000 $).
Що стосується будинків в області, то тут середня ціна сягнула 65 000 $. Річна динаміка ціни становить +44%.
Раніше ми повідомляли, що Вінниця замикає п’ятріку міст України, де житло подорожчало найбільше.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Ціни на квартириВінницяЖитлова нерухомістьКупівля квартири
