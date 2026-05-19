Як війна змінила будівельну карту України: які тенденції Сьогодні 08:00 — Нерухомість

Як війна змінила будівельну карту України: які тенденції

Дані за 2021−2024 роки показують, що будівництво житлових будинків після різкого падіння почало відновлюватися, але вже в іншій просторовій логіці.

Про це йдеться в дослідженні YC.Market.

Житлове будівництво адаптується до війни швидше, ніж нежитлове. Воно ще не повернулося до рівня 2021 року, але вже демонструє нові точки приросту. Люди змінюють місце проживання, бізнес релокується, громади в безпечніших регіонах отримують додатковий попит. Тому частина житлових квадратних метрів зміщується до західних і центральних областей.

Ринок змінює формат житла. Зростання частки одноквартирних будинків показує попит на автономність, нижчу щільність і більшу гнучкість житлових рішень. Це пов’язано не лише з економікою, а й із відчуттям безпеки.

Частина нових квадратних метрів зміщується до західних і центральних регіонів, тоді як великі ділові центри зберігають концентрацію компаній з основним видом економічної діяльності.

Житлове будівництво

У 2021 році в Україні прийняли в експлуатацію 11,4 млн м² житла. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, показник знизився до 7,1 млн м².

У 2023-му він майже не змінився — 7,4 млн м², а у 2024 році зріс до 9,8 млн м². Регіональна деталізація показує, що відновлення будівництва житлових будинків відбувається нерівномірно.

У 2024 році п’ять областей перевищили власний рівень 2021 року за площею прийнятих в експлуатацію житлових будинків: Вінницька, Рівненська, Волинська, Івано-Франківська та Полтавська. Їхній сумарний обсяг зріс із 1,6 млн м² у 2021 році до 2,2 млн м² у 2024-му. Цей тренд варто читати не як просте переміщення будівництва на захід, а як зміщення до територій із нижчими безпековими ризиками, стійкішим локальним попитом і ймовірною кращою прогнозованістю приватних рішень.

На протилежному полюсі — регіони, де безпекові ризики та, як наслідок, інвестиційна невизначеність сильніше стримують будівництво. Харківська область у 2024 році мала лише 29% від рівня 2021-го за прийнятими в експлуатацію житловими будинками, Сумська — 46,2%, Одеська — 55,9%. Київ як місто теж не повернувся до довоєнного рівня, хоча залишається одним із найбільших ринків в абсолютних значеннях.

Окремо варто дивитися на Київську агломерацію. Київська область у 2024 році майже відновила показник 2021 року, тоді як столиця залишилася помітно нижче — це може свідчити про посилення ролі передмість, приватної забудови та менш щільних житлових форматів. Після 2022 року житловий будинок дедалі частіше сприймається не лише як нерухомість, а як елемент безпеки, автономності й життєвої стійкості.

Індивідуальне житло

Змінилися не лише географія будівництва житлових будинків, а й їх тип. У 2021 році в Україні домінували житлові будинки з двома та більше квартирами. Їхня частка становила 61,7% загальної площі прийнятих в експлуатацію житлових будинків. У 2024 році цей сегмент знизився до 49%.

Дані показують перелом у структурі ринку — у 2024 році одноквартирні житлові будинки вперше стали більшим сегментом за площею прийняття в експлуатацію, ніж житлові будинки з двома та більше квартирами. Натомість частка одноквартирних будинків зросла з 38% до 51%. Це досить показовий момент: індивідуальне житло стало більшим сегментом за площею прийняття в експлуатацію, ніж багатоквартирне.

Читайте також Як оформити право власності на квартиру в новобудові

Цей зсув має логіку воєнного часу — великі багатоквартирні проєкти потребують довшого циклу побудови, більш значного фінансування, стабільного попиту та впевненості інвестора — в умовах війни ці передумови ослабли. Натомість індивідуальне житло (одноквартирні житлові будинки) краще відповідає попиту на автономність, нижчу щільність проживання, можливість переїзду за межі великих міст і більший контроль над житловим простором.

Нежитлове будівництво

У 2021 році в Україні прийняли в експлуатацію 4,9 млн м² нежитлових будівель. У 2024 році — 2,7 млн м², тобто 54,4% від довоєнного рівня. Як і в житловому сегменті, порівняння охоплює 2021−2024 роки — період, для якого доступний повний зіставний масив річної статистики зі Статистичного щорічника України. Середній показник за 2022−2024 роки становить 50,7% від рівня 2021-го. Регіональна таблиця показує, що спад у будівництві нежитлових будівель був не лише глибшим, ніж у будівництві житлових будинків, а й значно більш нерівномірним.

Читайте також У 5 містах України збудують орендне житло для переселенців

Найглибше просідання спостерігаємо у Харківській області та Києві. Харківщина має очевидний безпековий чинник. Київський випадок інший: столиця залишається найбільшим центром концентрації компаній з основним видом економічної діяльності 41.20 «Будівництво житлових і нежитлових будівель» у вибірці YC. Market, але прийняття в експлуатацію площ нежитлових будівель у 2024 році було різко нижчим за рівень 2021-го — це один із найпоказовіших розривів між корпоративною базою та фактичним прийняттям в експлуатацію нових площ.

Концентрація в містах

Міський зріз ще чіткіше показує централізацію будівельного бізнесу. Топ-12 міст за кількістю зареєстрованих досліджуваних компаній охоплює 3582 компанії, тобто майже 60% усієї вибірки.

Найбільший центр — Київ із 1633 компаніями.

Після Києва найбільшими міськими центрами у вибірці є Дніпро, Львів, Харків та Одеса. Разом із Києвом вони концентрують 2813 компаній, або майже 47% усієї вибірки.

Читайте також Оренда житла: які помилки можуть закінчитися виселенням

Ще один показовий момент — концентрація компаній усередині окремих областей. У Запорізькій, Харківській та Одеській областях більшість досліджуваних компаній зосереджена в обласних центрах. Це створює сильні міські ядра, але водночас робить регіональну будівельну базу чутливішою до ризиків, які припадають саме на ці міста.

Раніше Finance.ua писав , як оформити право власності на квартиру в новобудові.

До цього Finance.ua зазначав, що станом на початок 2026 року близько 4,6 млн українців мають статус внутрішньо переміщених осіб. Та, попри складні обставини, можуть розраховувати на фінансову підтримку як від держави, так і від благодійних організацій та волонтерів.

Finance.ua зібрав інформацію про більшість програм, виплат та можливостей, на які ВПО можуть претендувати у 2026 році. Цей матеріал створено в межах проєкту з Інститутом масової інформації та за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів — читайте тут

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.