Скільки років потрібно українцям, щоб накопичити на квартиру — дослідження OLX Сьогодні 17:02 — Нерухомість

Найменш доступне житло в Чернівцях та Львові

Українцям у середньому потрібно від 5 до 7 років, щоб накопичити на однокімнатну квартиру, якщо відкладати всю місячну зарплату.

Таких висновків дійшли аналітики OLX Нерухомість , які порівняли медіанну вартість житла та медіанні зарплати в обласних центрах України.

Де накопичити на квартиру найпростіше

Найдоступнішими для купівлі однокімнатної квартири залишаються міста, розташовані поблизу лінії фронту. Саме там зафіксовані найнижчі ціни на нерухомість в Україні. Так, найменше часу для накопичення потрібно жителям Запоріжжя — близько 2 років. Медіанна вартість однокімнатної квартири в місті становить 661 тис. грн.

Найдоступнішими для купівлі однокімнатної квартири залишаються міста, розташовані поблизу лінії фронту, Інфографіка: OLX Нерухомість

У Херсоні та Миколаєві накопичити на житло можна приблизно за 3 роки. Медіанна вартість квартир там становить 636 тис. грн та 856 тис. грн відповідно.

Ще близько 4 років знадобиться для купівлі квартири в Харкові та Сумах, де медіанна вартість житла сягає 1,1 млн грн та 1 млн грн відповідно.

Де доведеться накопичувати 5−7 років

У низці міст медіанні ціни є більш помірними. Не менше 5 років потрібно відкладати всю місячну зарплату, щоб придбати квартиру у Дніпрі (1,4 млн грн), Кропивницькому (1,3 млн грн), Чернігові (1,5 млн грн) та Хмельницькому (1,8 млн грн).

Накопичувати протягом 6 років доведеться тим, хто хоче стати власником 1-кімнатної квартири в Івано-Франківську (2,2 млн грн), Черкасах (2 млн грн), Полтаві (1,7 млн грн) та Одесі (2,2 млн грн).

Найдорожчими містами залишаються Київ та Ужгород, Інфографіка: OLX Нерухомість

У деяких обласних центрах для накопичення медіанної суми купівлі потрібно орієнтовно 7 років, а саме:

Одеса (2,1 млн грн);

Луцьк (2,4 млн грн);

Тернопіль (2,4 млн грн);

Рівне (2,5 млн грн);

Житомир (2,1 млн грн);

Вінниця (2,4 млн грн).

Найдорожчі міста для купівлі житла

До переліку міст із найменш доступним житлом увійшли Чернівці та Львів. Для накопичення на однокімнатну квартиру там потрібно щонайменше 8 років.

Медіанна вартість житла становить:

Чернівці — 2,5 млн грн;

Львів — 3,2 млн грн.

Найдорожчими містами залишаються Київ та Ужгород. У цих містах для накопичення на квартиру потрібно близько 9 років.

Медіанна вартість однокімнатного житла становить:

Київ — 3,4 млн грн;

Ужгород — 3,3 млн грн.

«З урахуванням інших витрат на місяць, звісно, терміни накопичення коштів на власне житло будуть більшими. Однак такий розрахунок дає орієнтир, наскільки фінансово досяжним є житло у конкретному місті. Найменш доступними залишаються Київ, Львів та Ужгород, у якому ціни на житло помітно зросли з початку повномасштабного вторгнення. Натомість через нестабільну безпекову ситуацію найлегше накопичити на квартиру на сході, півдні та південному-сході України. Різниця майже у 5 разів: від 2 років накопичень у Запоріжжі до мінімум 9 у Києві та Ужгороді», — прокоментували автори дослідження.

Нагадаємо, раніше ми писали , що маркетплейс нерухомості Dim. ria проаналізував стан ринку нерухомості в Україні за квітень 2026 року. Станом на кінець квітня 2026 року спостерігається стійка тенденція до зростання цін у більшості регіонів, хоча у столиці та деяких північних областях зафіксовано незначне зниження вартості порівняно з попереднім місяцем.

Порівняно з березнем 2026 року, найбільше зростання вартості двокімнатних квартир зафіксовано в Івано-Франківській та Миколаївській областях — ціни тут додали 5%. Також помітне подорожчання відбулося у Київській (+4%), Тернопільській, Вінницькій, Хмельницькій та Дніпропетровській (+3%) областях.

У Києві вартість житла на «вторинці» за місяць знизилася на 2%, проте місто впевнено утримує лідерство за рівнем цін — середня вартість двокімнатної квартири становить $123 000.

