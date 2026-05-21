Житловий ваучер для ВПО: за що покупець платить зі своєї кишені Сьогодні 14:01 — Нерухомість

Купівля житла

Отримувачі житлового ваучера можуть використати до 2 млн грн на купівлю квартири або будинку, однак ця сума покриває лише вартість самого об’єкта нерухомості. Усі супутні витрати — податки, державні збори, оцінка майна та нотаріальні послуги — оплачуються окремо за власний кошт.

Про це нагадали експерти волонтерської платформи «Поверни своє».

Що покриває житловий ваучер, а що доведеться оплачувати самостійно

Житловий ваучер можна використати для купівлі нерухомості на вторинному ринку, але лише в межах вартості житла.

До витрат, які не включаються до суми компенсації, належать:

оплата послуг нотаріуса;

оцінка нерухомості;

податки та обов’язкові збори;

інші супутні витрати, пов’язані з оформленням угоди.

Тобто, навіть якщо держава надає до 2 млн грн на купівлю житла, додаткові витрати сторони мають покривати самостійно.

Коли не потрібно сплачувати пенсійний збір

Покупець може бути звільнений від сплати 1% збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, якщо:

купує житло вперше;

або перебуває на квартирному обліку.

Для цього потрібно надати відповідні документи:

довідку про перебування на квартирному обліку;

заяву про те, що раніше не мав у власності житла;

витяг з Державного реєстру речових прав про відсутність зареєстрованої нерухомості;

довідки про невикористання житлових чеків для приватизації (з усіх місць проживання після 1992 року).

Тому перед купівлею житла за ваучером варто заздалегідь врахувати додаткові витрати та підготувати пакет документів, щоб уникнути зайвих платежів під час оформлення угоди.

Що відомо про житлові ваучери

Як ми повідомяли раніше, уряд у березні цього року запустив фінансування житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб. Програма має допомогти тисячам родин отримати власне житло, однак коштів може вистачити не всім.

Після запуску програми 1 грудня 2025 року подано понад 32 тис. заяв. Із них:

20 тис. уже отримали позитивні рішення;

ці заявники очікують на виплати.

Водночас ресурс на 2026 рік розрахований лише на 10 тис. родин. Це означає, що на всіх заявників коштів не вистачить, і уряду доведеться шукати додаткове фінансування.

У застосунку Дія в їхніх житлових ваучерах з’явився статус «зверніться до нотаріуса». Це означає, що вони можуть переходити до наступного етапу — придбання житла. На укладення договору відведено 60 днів. Як використати кошти після підтвердження їхнього «бронювання» — Станом на 3 травня підтвердження фінансування отримали 3 296 заявників.Це означає, що вони можуть переходити до наступного етапу — придбання житла. На укладення договору відведено 60 днів. Як використати кошти після підтвердження їхнього «бронювання» — ми писали тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.