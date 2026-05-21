Житловий ваучер для ВПО: за що покупець платить зі своєї кишені

Отримувачі житлового ваучера можуть використати до 2 млн грн на купівлю квартири або будинку, однак ця сума покриває лише вартість самого об’єкта нерухомості. Усі супутні витрати — податки, державні збори, оцінка майна та нотаріальні послуги — оплачуються окремо за власний кошт.
Про це нагадали експерти волонтерської платформи «Поверни своє».
Що покриває житловий ваучер, а що доведеться оплачувати самостійно
Житловий ваучер можна використати для купівлі нерухомості на вторинному ринку, але лише в межах вартості житла.
До витрат, які не включаються до суми компенсації, належать:
оплата послуг нотаріуса;
оцінка нерухомості;
податки та обов’язкові збори;
інші супутні витрати, пов’язані з оформленням угоди.
Тобто, навіть якщо держава надає до 2 млн грн на купівлю житла, додаткові витрати сторони мають покривати самостійно.
Як ми повідомяли раніше, уряд у березні цього року запустив фінансування житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб. Програма має допомогти тисячам родин отримати власне житло, однак коштів може вистачити не всім.
Після запуску програми 1 грудня 2025 року подано понад 32 тис. заяв. Із них:
20 тис. уже отримали позитивні рішення;
ці заявники очікують на виплати.
Водночас ресурс на 2026 рік розрахований лише на 10 тис. родин. Це означає, що на всіх заявників коштів не вистачить, і уряду доведеться шукати додаткове фінансування.
Станом на 3 травня підтвердження фінансування отримали 3 296 заявників. У застосунку Дія в їхніх житлових ваучерах з’явився статус «зверніться до нотаріуса». Це означає, що вони можуть переходити до наступного етапу — придбання житла. На укладення договору відведено 60 днів. Як використати кошти після підтвердження їхнього «бронювання» — ми писали тут.