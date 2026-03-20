Розпочинається фінансування ваучерів на житло для ВПО

Кошти з ваучерів можна витратити на придбання житла чи погашення іпотеки

Уряд запускає фінансування житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб. Програма має допомогти тисячам родин отримати власне житло, однак коштів може вистачити не всім.

Про це повідомив нардеп Павло Фролов.

Скільки коштів виділили і хто отримає допомогу

На програму передбачено 6,6 млрд грн. Кошти спрямують на новий компонент програми єВідновлення. Йдеться про підтримку ВПО із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Очікується, що це дозволить забезпечити житлом понад 3,3 тис родин, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, з 1 грудня 2025 року для ВПО запрацював новий інструмент, розроблений Міністерством розвитку громад та територій України — житлові ваучери на суму 2 млн гривень, які можна використати для придбання житла.

Отримувачі зможуть використати їх у тому числі на сплату першого внеску погашення платежу за іпотечним кредитом», — йдеться у повідомленні уряду.

Як працює житловий ваучер

Кожна родина може отримати ваучер номіналом 2 млн грн. Його дозволено використати на:

придбання житла;

будівництво приватного будинку;

погашення іпотеки;

перший внесок за кредитом.

Попит перевищує можливості

Після запуску програми 1 грудня 2025 року подано понад 32 тис. заяв. Із них:

20 тис. уже отримали позитивні рішення;

ці заявники очікують на виплати.

Водночас ресурс на 2026 рік розрахований лише на 10 тис. родин. Це означає, що на всіх заявників коштів не вистачить, і уряду доведеться шукати додаткове фінансування.

Як визначається черга

Місце в черзі залежить від дати подання заявки на фінансування ваучера в «Дії».

«Важливо, що реальне місце в черзі на виплати визначається датою подання звернення про фінансування ваучера у Дії, у разі його підтвердження термін реалізації ваучера — 60 днів», — наголосив Фролов.

Раніше ми повідомляли, що Реєстр житла, який мав би стати основною базою для пошуку доступного житла для ВПО, поки не функціонує. Через це мільйони переселенців не можуть скористатися цим інструментом.

