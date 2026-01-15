Реєстр житла для ВПО: коли запрацює та які переваги надає Сьогодні 20:08 — Нерухомість

Реєстр житла для ВПО: коли запрацює та які переваги надає

В Україні триває масштабна інвентаризація усієї нерухомості в межах закону № 4080-IX. Влада розглядає цей процес як один із ключових інструментів для забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом.

Про це розповів нардеп Павло Фролов.

Наразі комісії вже обстежили понад 2000 об’єктів нерухомості. Вони включені до переліку тих, що потребують відновлення і можуть бути відремонтовані за рахунок субвенцій із державного бюджету.

Читайте також Скільки українців планують купити нерухомість у 2026 році — опитування

Водночас Реєстр житла, який мав би стати основною базою для пошуку доступного житла для ВПО, поки не функціонує. Через це мільйони переселенців не можуть скористатися цим інструментом.

Що буде у Реєстрі житла

Очікується, що Реєстр житла надаватиме:

детальну інформацію про об’єкти — фото, технічний стан, кількість місць для проживання;

можливість обирати житло в будь-якому регіоні України;

інтерактивну карту з відкритим доступом для громадян і органів влади;

прозорі механізми для залучення інвестицій від партнерів.

Офіційний запуск Реєстру запланований до 1 жовтня 2026 року. Водночас ініціатори проєкту заявляють, що й надалі наполягатимуть на прискоренні його створення як важливого інструменту підтримки ВПО.

Дефіцит житла в Україні

Раніше ми повідомляли , що внаслідок війни Україна стикнулася із «безпрецедентною житловою кризою». Такого вискновку дійшли в ООН.

«Дефіцит муніципального житла в поєднанні з недостатньо врегульованим ринком оренди та масштабним переміщенням населення, спричиненим людьми, які тікають від війни, створив серйозний тиск на наявність та доступність житла», — йдеться у їхньому повідомленні.

Водночас держава передбачила додаткові механізми для постановки ВПО на квартирний облік навіть тоді, коли у людей формально є житло на окупованих територіях або житло було зруйноване. За посиланням ми пояснювали , як ВПО може стати на квартирний облік.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.