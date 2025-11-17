Україну накрила «безпрецедентна житлова криза» — ООН Сьогодні 11:01 — Нерухомість

Україну накрила «безпрецедентна житлова криза» — ООН

Внаслідок війни Україна стикнулася із «безпрецедентною житловою кризою».

На цьому наголошують в ООН.

«Дефіцит муніципального житла в поєднанні з недостатньо врегульованим ринком оренди та масштабним переміщенням населення, спричиненим людьми, які тікають від війни, створив серйозний тиск на наявність та доступність житла», — йдеться у повідомленні.

У чому проблема

Мільйони внутрішньо переміщених українців (ВПО) продовжують стикатися з проблемою відсутності житла. Попри те, що багато хто володіє власними квартирами чи будинками, доступ до них втрачений через бойові дії.

Як зазначає Міжнародна організація з міграції (МОМ) у новому звіті, значна частина людей вимушено покладається на ринок оренди та витрачає власні сімейні заощадження, які часто швидко вичерпуються.

Читайте також Як стати на квартирний облік ВПО

За оцінками ООН, близько 10,6 млн українців були змушені покинути свої домівки — це майже чверть довоєнного населення. Більшість виїхали за кордон, але 3,7 млн залишаються в Україні. Дві третини з них мають труднощі з оплатою орендованого житла.

Масштаб руйнувань і недоступності житла

ООН фіксує, що за три з половиною роки повномасштабної війни було зруйновано або пошкоджено понад 236 000 будівель. Понад 2,5 мільйона житлових одиниць — близько 10% усього житлового фонду — постраждали або залишаються недоступними через бойові дії.

Зібрані МОМ дані показують: понад половина всіх ВПО (54%) сьогодні живуть в орендованому житлі. Для порівняння, серед непереміщених українців таких лише 6%.

Водночас близько 2,5 млн людей володіють житлом, але доступу до нього фактично не мають через бойові дії. Понад 60% цього житла пошкоджене.

Фінансовий тиск на домогосподарства

Фінансовий тягар оренди залишається одним із найгостріших викликів. Згідно з опитуванням МОМ:

дві третини ВПО, які винаймають житло, — це понад 1,3 млн людей — змушені покривати витрати за рахунок особистих заощаджень;

кожна четверта людина, яка віддає 50% і більше свого доходу на оренду, уже вичерпала накопичення.

Особливо складною ситуація є через розрив у доходах: середній місячний дохід ВПО, які шукають орендоване житло, становить 16 000 гривень (380 доларів США). Це суттєво менше, ніж приблизно 30 000 гривень (700 доларів США), про які повідомляють орендарі, що повернулися додому, та ті, хто не був змушений залишати свої житла.

Читайте також Як від початку повномасштабного вторгнення змінилася вартість оренди квартир у регіонах України (інфографіка)

Потреба у довгострокових рішеннях

Попри складні умови, гуманітарні організації та партнери з розвитку продовжують надавати підтримку: допомагають у доступі до житла, надають фінансову і правову допомогу, а також сприяють створенню можливостей для зайнятості. Ці ініціативи доповнюють зусилля місцевої влади щодо розширення та відновлення муніципального житлового фонду.

«МОМ прагне допомогти внутрішньо переміщеним особам та громадам, які їх приймають, будувати довгострокове майбутнє. Це включає навчання новим навичкам, пошук роботи та забезпечення стабільного житла», — наголошує Роберт Тернер, голова представництва МОМ в Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.