У жовтні ринок оренди житла залишався стабільним за цінами, проте попит на квартири продовжував знижуватись, а пропозиція нових оголошень зростала нерівномірно по регіонах.
Про це свідчать дані DIM.RIA.
Ціни на оренду
Загалом у жовтні ціни майже не змінились.
Найдорожчі (за середньою вартістю) однокімнатні квартири пропонують у Закарпатській області — 20,5 тис. грн за місяць.
Друге місце за вартістю ділять Київ, Львівська та Волинська області, де оренда коштує близько 15 тис. грн.
Натомість найдоступніші варіанти:
- у Харківській області, де середня ціна однокімнатної квартири становить 4,5 тис. грн;
- Миколаївській та Запорізькій — по 6 тис. грн;
- Кіровоградській та Сумській — по 7 тис. грн
Вартість оренди у Києві
У Києві найдорожчим залишається Печерський район із середньою ціною 25 тис. грн.
До трійки найдешевших для оренди однокімнатки увійшли:
- Дніпровський район — 12 500 грн;
- Святошинський — 12 000 грн;
- Деснянський — 10 тис. грн.
Пропозиція житла
За даними DIM. RIA, у жовтні кількість нових оголошень про оренду зросла в більшості міст.
Найбільший приріст зафіксували у Волинській області (+60%).
Водночас менше нових пропозицій з’явилося в Івано-Франківській (-19%), Харківській (-18%) областях та у Києві (-18%).
Попит на оренду
Попит на житло продовжує знижуватися. Найбільше він впав у Львівській (-36%), Полтавській (-34%), Чернігівській (-33%) та Чернівецькій (-32%) областях.
Читайте також
Співвідношення оголошень та відгуків у жовтні показує значні відмінності між регіонами. У Києві на одне оголошення припадає 6 відгуків, тоді як у Миколаївській — 1:31, Кіровоградській — 1:28, Житомирській — 1:26. Це свідчить про великий надлишок пропозицій у деяких регіонах та більш конкурентний ринок.
Раніше ми повідомляли про стабільно високі ціни на оренду житла у найбільших мегаполісах світу. За посиланням розповідаємо про 10 міст світу, де оренда б’є рекорди у 2025 році.
