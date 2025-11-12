Ціни на оренду житла в Україні стабілізувалися — аналітики (інфографіка) Сьогодні 15:04 — Нерухомість

У жовтні ринок оренди житла залишався стабільним за цінами, проте попит на квартири продовжував знижуватись, а пропозиція нових оголошень зростала нерівномірно по регіонах.

Про це свідчать дані DIM.RIA

Ціни на оренду

Загалом у жовтні ціни майже не змінились.

Найдорожчі (за середньою вартістю) однокімнатні квартири пропонують у Закарпатській області — 20,5 тис. грн за місяць.

Друге місце за вартістю ділять Київ, Львівська та Волинська області, де оренда коштує близько 15 тис. грн.

Натомість найдоступніші варіанти:

у Харківській області, де середня ціна однокімнатної квартири становить 4,5 тис. грн;

Миколаївській та Запорізькій — по 6 тис. грн;

Кіровоградській та Сумській — по 7 тис. грн

Вартість оренди у Києві

У Києві найдорожчим залишається Печерський район із середньою ціною 25 тис. грн.

До трійки найдешевших для оренди однокімнатки увійшли:

Дніпровський район — 12 500 грн;

Святошинський — 12 000 грн;

Деснянський — 10 тис. грн.

Пропозиція житла

За даними DIM. RIA, у жовтні кількість нових оголошень про оренду зросла в більшості міст.

Найбільший приріст зафіксували у Волинській області (+60%).

Водночас менше нових пропозицій з’явилося в Івано-Франківській (-19%), Харківській (-18%) областях та у Києві (-18%).

Попит на оренду

Попит на житло продовжує знижуватися. Найбільше він впав у Львівській (-36%), Полтавській (-34%), Чернігівській (-33%) та Чернівецькій (-32%) областях.

Співвідношення оголошень та відгуків у жовтні показує значні відмінності між регіонами. У Києві на одне оголошення припадає 6 відгуків, тоді як у Миколаївській — 1:31, Кіровоградській — 1:28, Житомирській — 1:26. Це свідчить про великий надлишок пропозицій у деяких регіонах та більш конкурентний ринок.

