0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Новобудови тільки дорожчатимуть — девелопери

Нерухомість
204
Новобудови тільки дорожчатимуть — девелопери
Новобудови тільки дорожчатимуть — девелопери
Український ринок житлового будівництва входить у період, коли зниження цін практично неможливе. Такого висновку дійшли провідні девелопери під час щорічної LUN Conference 2025. За їхніми прогнозами, вартість квадратного метра в найближчі роки лише зростатиме.
Про це повідомляють експерти ЛУН.

Менше нових проєктів і більше ризиків

На ринок впливають кілька основних чинників:
  • нових будівництв починають менше, ніж здають в експлуатацію;
  • будівельна галузь відчуває гострий дефіцит робочої сили;
  • собівартість зросла на десятки відсотків через подорожчання матеріалів і зарплат;
  • банки не фінансують девелоперів, а портфельні інвестори, які раніше купували житло на ранніх етапах, фактично зникли.
Ігор Ніконов (KAN Development) застеріг, що чекати здешевлення не варто. Більше того, підозріло низька ціна має насторожувати інвестора.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
«Не ведіться на демпінг. Якщо компанія знижує ціну через відсутність продажів, є велика ймовірність, що об’єкт просто не добудують», — наголосив він.
Ігор Гуда («Креатор-Буд») відзначив, що собівартість зросла до 30%: «Будувати та продавати у Києві дешевше ніж за $1500 за квадратний метр — економічно неможливо».
Сергій Пилипенко (група компаній «Ковальська») додав, що ринок живе інерцією довоєнних проєктів: «На кожні п’ять зданих об’єктів припадає лише один новий старт. Пропозиція падає, і за кілька років це створить дефіцит, який автоматично потягне ціни вгору».
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
Олександр Овчаренко (Standard One) пояснив, що нові старти стримує розрив між собівартістю і ринковою ціною: «Коли собівартість зростає швидше, ніж ціна продажу — девелопери змушені відкладати нові проєкти. Це майбутній дефіцит».
Євген Фаворов (Українська асоціація девелоперів) підкреслив: «Сьогодні в Україні обсяги зданого житла вищі, ніж обсяги нових стартів. Ми стоїмо на порозі дефіциту, особливо в Києві. У Львові баланс трохи кращий, тому тиск на ціни буде м’якшим».

Дефіцит пропозиції стає системним

Головна проблема ринку — відсутність фінансування на ранніх етапах будівництва. Банки не надають іпотечних кредитів для девелоперів, а державна програма «єОселя» підтримує лише пізні стадії проєктів.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
Через це компанії змушені фінансувати перші два-три роки власним коштом, що під силу лише великим забудовникам. Для невеликих гравців бар’єр входу стає фактично непереборним.

Що це означає для покупців:

  • ціни знижуватися не будуть, а темп їхнього зростання залежатиме від темпів запуску нових проєктів;
  • надто низькі ціни — маркер ризику, а не вигоди;
  • пропозиція буде скорочуватися, особливо у великих містах;
  • надійність забудовника та його фінансова спроможність стають ключовими критеріями вибору.
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems