Український ринок житлового будівництва входить у період, коли зниження цін практично неможливе. Такого висновку дійшли провідні девелопери під час щорічної LUN Conference 2025. За їхніми прогнозами, вартість квадратного метра в найближчі роки лише зростатиме.

Менше нових проєктів і більше ризиків

На ринок впливають кілька основних чинників:

нових будівництв починають менше, ніж здають в експлуатацію;

будівельна галузь відчуває гострий дефіцит робочої сили;

собівартість зросла на десятки відсотків через подорожчання матеріалів і зарплат;

банки не фінансують девелоперів, а портфельні інвестори, які раніше купували житло на ранніх етапах, фактично зникли.

Ігор Ніконов (KAN Development) застеріг, що чекати здешевлення не варто. Більше того, підозріло низька ціна має насторожувати інвестора.

«Не ведіться на демпінг. Якщо компанія знижує ціну через відсутність продажів, є велика ймовірність, що об’єкт просто не добудують», — наголосив він.

Ігор Гуда («Креатор-Буд») відзначив, що собівартість зросла до 30%: «Будувати та продавати у Києві дешевше ніж за $1500 за квадратний метр — економічно неможливо».

Сергій Пилипенко (група компаній «Ковальська») додав, що ринок живе інерцією довоєнних проєктів: «На кожні п’ять зданих об’єктів припадає лише один новий старт. Пропозиція падає, і за кілька років це створить дефіцит, який автоматично потягне ціни вгору».

Олександр Овчаренко (Standard One) пояснив, що нові старти стримує розрив між собівартістю і ринковою ціною: «Коли собівартість зростає швидше, ніж ціна продажу — девелопери змушені відкладати нові проєкти. Це майбутній дефіцит».

Євген Фаворов (Українська асоціація девелоперів) підкреслив: «Сьогодні в Україні обсяги зданого житла вищі, ніж обсяги нових стартів. Ми стоїмо на порозі дефіциту, особливо в Києві. У Львові баланс трохи кращий, тому тиск на ціни буде м’якшим».

Дефіцит пропозиції стає системним

Головна проблема ринку — відсутність фінансування на ранніх етапах будівництва. Банки не надають іпотечних кредитів для девелоперів, а державна програма «єОселя» підтримує лише пізні стадії проєктів.

Через це компанії змушені фінансувати перші два-три роки власним коштом, що під силу лише великим забудовникам. Для невеликих гравців бар’єр входу стає фактично непереборним.

Що це означає для покупців:

ціни знижуватися не будуть, а темп їхнього зростання залежатиме від темпів запуску нових проєктів;

надто низькі ціни — маркер ризику, а не вигоди;

пропозиція буде скорочуватися, особливо у великих містах;

надійність забудовника та його фінансова спроможність стають ключовими критеріями вибору.

