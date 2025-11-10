Вартість оренди житла у Варшаві знову зросла
Вартість оренди квартир у столиці Польщі встановила новий рекорд.
За даними Rankomat. pl і Rentier. io, середня ціна оренди у Варшаві сягнула 75 злотих за м², що на 2,9% більше, ніж у попередньому кварталі.
Про це повідомляє inpoland.
Столиця Польщі зберігає статус міста з найдорожчою орендою в країні, випереджаючи інші великі польські міста — Гданськ (66 злотих/м²) і Краків (64 злотих/м²).
Сьогодні витрати на оренду у Варшаві становлять понад 40% середньої зарплати. Для порівняння з іншими столицями в країнах ЄС:
- у Відні — близько 25%,
- у Берліні — близько 30%.
Це робить оренду житла у польській столиці однією з найдорожчих у Євросоюзі відносно доходів.
Найбільше дорожчають малі квартири
Найсуттєвіше зростання цін зафіксовано у сегменті невеликих квартир площею до 35 м². Їхня середня вартість за рік зросла на 4,3%.
Причина — стабільно високий попит з боку студентів, молодих фахівців та людей, які тільки починають самостійне життя. Натомість великі квартири дещо подешевшали, адже попит на них нижчий.
За словами президента Rentier. io Антона Бубеля, ближче до кінця року ринок може частково стабілізуватися — коли завершиться академічний сезон і попит тимчасово зменшиться.
Читайте також: Нерухомість у країнах Європи: що купують українці та скільки це коштує
Раніше ми повідомляли, що в Україні найдорожчим містом для оренди є Ужгород — середня ціна однокімнатної квартири в цьому місті сягає 19 700 гривень на місяць. До трійки найдорожчих увійшли також Львів та Києві із середньою вартістю оренди 17 700 та 17 000 грн/міс.
