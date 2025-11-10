Що треба знати українцям перед купівлею нерухомості в Європі Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Що треба знати українцям перед купівлею нерухомості в Європі

Купівля нерухомості в Європі давно стала одним із популярних способів зберегти кошти та отримати «запасний аеродром». Формально процес нескладний: у більшості країн для оформлення достатньо лише закордонного паспорта та місцевого податкового номера. Але реальні нюанси виникають на етапі розрахунків і підтвердження походження коштів.

Розрахунки та відкриття рахунку

У ЄС операції з готівкою фактично не працюють. Тому українцям необхідно або легалізувати гроші, або задекларувати їх при вивезенні, або ж відкрити банківський рахунок у тій країні, де планується покупка, переказати кошти туди і вже з цього рахунку оплачувати об’єкт. Інших законних варіантів немає.

Чи існують обмеження для нерезидентів

Загалом — ні. Більшість країн дозволяють іноземцям купувати житло без спеціальних умов.

Проте є винятки щодо землі. Наприклад, у Румунії та Польщі іноземці не можуть купувати земельні ділянки у повну власність напряму.

Цю проблему зазвичай вирішують через реєстрацію місцевої компанії, на яку і оформлюється земля.

Чи потрібна особиста присутність покупця

Якщо йдеться про вторинну нерухомість, покупцю, як правило, радять особисто оглянути об’єкт.

На первинному ринку це не критично.

Водночас юридичне оформлення можна повністю довірити представнику: угоди допускається проводити за довіреністю, включно з дистанційним підписанням.

Які можуть бути додаткові витрати

Розмір супутніх платежів суттєво відрізняється залежно від країни.

Наприклад, в Іспанії оформлення супроводжується податком близько 10% плюс витрати на нотаріуса та реєстрацію.

В Австрії, Чехії та Франції загальні витрати також виходять чималими.

Але є й країни з більш лояльними умовами. У Чорногорії та Хорватії при купівлі первинної нерухомості покупець звільняється від 3% державного податку на оформлення права власності.

На вторинному ринку правила можуть бути зовсім іншими. Тому важливо консультуватися з фахівцями, що працюють саме з тією країною, де плануєте покупку.

