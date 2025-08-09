Названо країну із найдешевшим житлом в Європі — Finance.ua

Названо країну із найдешевшим житлом в Європі Сьогодні 14:27 — Нерухомість

Названо країну із найдешевшим житлом в Європі

Данія стала лідером серед європейських країн за вигідністю придбання житла. Попри те, що загальна вартість життя в цій країні одна з найвищих у ЄС, саме тут зафіксовано найкраще співвідношення між середніми доходами та цінами на нерухомість.

Згідно з аналітичним звітом BestBrokers, житло площею 100 квадратних метрів у Данії обійдеться приблизно у 114 чистих місячних зарплат. Для порівняння, в Італії за таку саму площу доведеться віддати понад 150 зарплат, а в Словаччині — більше ніж 180.

Такий індекс дає уявлення про реальну купівельну спроможність населення. У дослідженні враховувалися різні фактори — від рівня інфляції й вартості іпотеки до стабільності ринку праці. Загалом до аналізу було включено 62 країни світу.

Читайте також Як змінилася ціна оренди житла у містах Європи з 2020 року (інфографіка)

Чому Данія випередила решту Європи

Перевага Данії у рейтингу пояснюється одразу кількома факторами:

Високий рівень доходів. Данія входить до топ-10 країн Європи за розміром середньої зарплати, що забезпечує громадянам вищу купівельну спроможність.

Прозорі умови кредитування. Іпотечні програми з фіксованими ставками захищають покупців від різких змін на ринку.

Стабільність ринку. Данська нерухомість не демонструє різких цінових коливань, що дозволяє спокійно планувати великі фінансові рішення.

«Доступність житла — це не лише про вартість квадратного метра, а про реальне співвідношення доходів і витрат. Данія має збалансовану модель, яка вигідно вирізняється серед країн ЄС», — зазначають у звіті BestBrokers.

Де житло найдорожче

У нижній частині рейтингу опинилися Швейцарія, Словаччина та Чехія, де на придбання житла площею 100 кв. м громадяни змушені витрачати понад 180 місячних зарплат.

У Швейцарії ситуацію ускладнює не лише висока вартість квадратного метра, а й обмеження для іноземців щодо купівлі нерухомості. У Чехії ціни на квартири за останні п’ять років зросли майже вдвічі, попри загальне економічне зростання. Це посилило розрив між власниками житла та тими, хто змушений орендувати на менш вигідних умовах — зокрема молоддю й іноземцями.

Що буде з цінами далі

За прогнозами аналітиків, до кінця 2025 року ціни на житло в Європі зростуть ще на 3−4%, а оренда — на 2%. Причини: обмежена пропозиція на ринку, зростання вартості будівельних матеріалів і накопичений відкладений попит.

У країнах Балтії, Польщі та Болгарії інтерес іноземних покупців створює додатковий тиск на ринок. Водночас у Португалії та Іспанії очікується певне уповільнення — через спад туристичного попиту на житло.

👉🏻 Не пропускайте головного — приєднуйтесь до нас у Telegram, Facebook та Instagram.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.