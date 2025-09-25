Де шукати житло в Німеччині: всі нюанси Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Де шукати житло в Німеччині: всі нюанси

У Німеччині законодавство більшою мірою орієнтоване на захист прав орендарів, тому орендодавці дуже ретельно обирають, кому здавати своє житло, пише visitukrainе.

Читайте також Чому Німеччина повертається до будівництва панельних будинків

Короткострокова оренда на один місяць практично неможлива — безумовна перевага надається довгостроковій оренді.

Вартість оренди складається з двох частин: щомісячної плати за оренду (Kaltmiete) та передплати за комунальні послуги (Nebenkosten).

Що треба мати

Більшість орендодавців вимагають депозит, який дорівнює вартості 3 місяців оренди, що зберігається на спеціальному рахунку.

Цей депозит слугує «страховкою» від можливих пошкоджень майна. Орендарі також повинні повідомляти про своє рішення виїхати за три місяці до запланованої дати виїзду.

Читайте також Німеччина надаватиме Україні по 9 млрд євро щороку

Якщо цього не зробити, доведеться продовжувати оплачувати орендну плату та комунальні послуги за цей період, навіть якщо квартира вже порожня.

Як українцям самостійно орендувати житло в Німеччині?

Для оренди квартири в Німеччині потрібно надати розрахунок зарплати за останні 3−6 місяців. Важливо, щоб це було саме офіційне працевлаштування на території Німеччини. Сума оренди не може перевищувати третину сукупного доходу.

Якщо розміру заробітної плати не вистачає для оренди житла, можна взяти поручителя, який виступатиме так званим гарантом під час оформлення договору оренди.

Читайте також Німеччина зменшує кількість біженців у країні: що зміниться

Якщо ви отримуєте соціальну допомогу від держави, виплати по безробіттю чи інші пільги, варто завчасно отримати Wohnberechtigungsschein або підтвердження отримання дотації від держави Wohngeld. В такому разі гарантом виступатимуть державні установи (Jobcenter, Sozialamt, Wohnungsamt тощо).

Популярні платформи для оренди житла в Німеччині

Кожне місто Німеччини має власні фірми, що допомагають українцям з орендою житла. Фактично, нове місто = нова фірма / кілька фірм. При цьому українці, які отримують соціальні виплати, мають звернутися до спеціального робочого центру, а працевлаштовані мігранти можуть орендувати житло самостійно.

Особи, для яких передбачена соціальна допомога, мають отримати в робочому центрі спеціальний документ, де вказана квадратура помешкання, його вартість тощо.

Наразі актуальною є така квадратура:

— для 1 особи — 50 кв.м.;

— для 2 осіб — 65 кв.м.;

— для 3 осіб — 80 кв.м.;

— для 4 осіб — 95 кв.м.;

— для сімей більше 5 осіб — + 15 кв.м. на кожну особу.

Якщо ж ви маєте можливість укласти договір з орендодавцем без посередника, ви можете скористатися такими сайтами:

1. Wohnungsboerse.net . На цій платформі можна створити власний профіль з описом бажаного житла. Також в профілі варто вказати наявність дітей, тварин, сімейний статус, особливі умови тощо;

2. Immobilienscout24.de . Популярний сайт для пошуку квартир. Також можна створити свій профіль, і орендодавці самостійно пропонуватимуть вам варіанти. Можна встановити фільтри за вартістю, площею чи кількістю кімнат, що зробить пошук житла ще зручнішим;

3. Immowelt.de . Популярна платформа для пошуку квартир чи будинків у невеликих містечках ФРН без комісії ріелторів;

4. Immonet.de . На цьому сайті можна розрахувати орієнтовну вартість житла в спеціальному калькуляторі, а також переглядати відеоекскурсії будинками та вивчати відгуки попередніх орендарів;

5. Wg-gesucht.de . Один з найбільших сервісів для пошуку житла в Німеччині. Можна знайти квартиру та написати запит на пошук житла з усіма необхідними характеристиками;

6. Tempoflat.de . На цій платформі зручно шукати жило у великих містах Німеччини завдяки наявності інтерактивної карти для пошуку пропозицій поблизу;

7. Unterkunft-ukraine.de . Призначений для пошуку тимчасового безкоштовного житла для українських біженців;

8. Wunderflats . Сервіс для пошуку тимчасового житла для переселенців з України, представлені як безкоштовні, так і платні пропозиції;

9. Nena-apartments.de . Ця платформа призначена для оренди житла в хостелі з власною міні-кухнею, безкоштовним інтернетом, рушниками та постільною білизною;

10. Help.tasso . Дуже зручна платформа для орендарів з домашніми улюбленцями. На сайті можна заповнити анкету про себе та своїх тваринок, а потім орендодавці самостійно зв’яжуться з вами.

Важливі нюанси

1. Існують фірми, які пропонують послуги пошуку житла тільки офлайн — без зв’язку з клієнтами в інтернеті. Такі компанії функціонують повністю офійно — не бійтеся з ними співпрацювати.

2. Оголошення про здачу квартири в оренду додатково шукайте ще й у місцевих друкованих ЗМІ — газети продаються на вокзалах та в кіосках Toto-Lotto.

3. Якщо ви шукаєте квартиру онлайн, рекомендуємо зберегти критерії пошуку на сайті та перевіряти акаунт кілька разів на день. Побачили пропозицію — негайно реагуйте. Трапляються випадки, коли вона доступна не більше кількох годин.

3. Уважно ознайомтеся з оголошенням — на відміну від України, компанії досить часто здають в оренду не вмебльовані квартири.

Туристична страховка за кордон за 5 хвилин, і поліс у вас на email.

Раніше писали, що Німеччина зменшує кількість біженців у країні.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добриндт має намір ініціювати законодавчі зміни, які передбачають заборону на подачу заяв щодо возз’єднання сімей для біженців без постійного статусу.

Законопроєкт спрямований на зменшення привабливості Німеччини як країни притулку для мігрантів без чітких підстав для постійного перебування. Обмеження мають на меті скоротити початкові стимули, які спонукають людей приїжджати до Німеччини в пошуках захисту.

середня річна зарплата у Німеччині на початку 2025 року Нагадаємо, щоу Німеччині на початку 2025 року становила 50 493 євро (брутто), тобто, на місяць це близько 4207,75 євро (для порівняння, у 2024-му показник за рік був 45 358 євро). Про це повідомляє портал ukrainianingermany. Водночас, якщо взяти до уваги Східну та Західну частину Німеччини, то в останній рівень річної зарплати вищий: 46 900 євро порівняно з 39 250 євро у східних землях.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.