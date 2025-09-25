Ціни на оренду квартир у Києві знову зросли: які райони у найбільшому попиті Сьогодні 08:04 — Нерухомість

Ціни на оренду квартир у Києві знову зросли: які райони у найбільшому попиті

Орендний ринок Києва постійно змінюється під впливом економічних і соціальних факторів. Якщо раніше в центрі були найбажанішими апартаменти бізнес-класу, то сьогодні тренди змістилися у бік практичності, доступності та комфорту для життя під час війни. Це відображається у структурі попиту на квартири.

За словами Ірини Седляр, експертки з нерухомості, у вересні ціни на оренду квартир у Києві зросли на 10−20%.

Про це йдеться у статті Finance.ua

«Я пов’язую це з тим, що починається навчальний рік і до Києва приїжджає багато студентів, переселенців, також цей період вважається бізнес-сезоном — попит дійсно є. І те, що я помітила особисто: власники квартир, з якими я співпрацюю вже не один рік, зазвичай консультуються зі мною, чи потрібно підняти орендну плату орендарям», — зазначає експертка.

Найбільшим попитом, за її словами, користуються центральні райони столиці, де у вересні 2025 року оренда однокімнатної квартири з ремонтом становить:

Печерський район — 28−35 тис. грн;

Шевченківський район — 25−30 тис. грн;

Голосіївський район — 20−25 тис. грн.

Водночас Ірина Седляр підкреслює, що сьогодні орендарі дедалі менше орієнтуються лише на район. Ключовими стають безпекові характеристики: на нижчих поверхах у будинках з укриттями чи підземними паркінгами квартири здаються дорожче, ніж у старому фонді без таких переваг.

Читайте також Скільки коштує орендувати квартиру в Україні та Польщі у 2025 році

Більш детально про ринкову динаміку розповідає Галина Пархомюк, власниця агентства нерухомості Княжий Дім.

«Ми відчули пожвавлення наприкінці серпня — на початку вересня. Знімали студенти, переїжджали сім’ї з дітьми, які вже визначилися зі школою. Відчувалося зростання цін приблизно на 20%. Найбільший попит — це квартири з гарною інфраструктурою поруч із метро», — зазначає вона.

Проте, за її словами, ринок неоднорідний. Наприклад, у спальних районах — Троєщина, Деснянський район — ціни практично не зросли, а ось на Лук’янівці через постійні ракетно-дронові атаки і прильоти попит впав. Як наслідок, ціни пішли до низу.

«Лук'янівку зазвичай не хочуть орендувати: квартири місяцями стоять вільними навіть зі зниженою ціною. На Солом’янці певний попит є, але росту цін ми там не бачимо», — пояснює Пархомюк.

Власниця агентства нерухомості Княжий Дім зауважила, що столичний ринок також відреагував на постанову уряду, яка набула чинності 28 серпня та дозволила частині молодих чоловіків виїжджати за кордон. Частина квартир, у яких проживали орендарі 20−22 років, звільнилася, що мало зворотний ефект і дещо збалансувало підвищений попит у вересні.

Детальніше про чинники, які впливають на ринок оренди у столиці, читайте у статті за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.