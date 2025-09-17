Скільки коштує орендувати квартиру в Україні та Польщі у 2025 році
Український ринок оренди житла залишається доступнішим у порівнянні з Польщею. У великих містах України можна знайти квартиру за $400−500, тоді як у Польщі ціни стартують від $800.
Про це повідомляє пресслужба OLX Нерухомість.
Порівняно з 2024 роком, ціни зросли на 15−25% в Україні, тоді як в Польщі зростання цін становить 5−10%. При цьому оренда в Польщі в середньому на 80−100% дорожча за українську в доларовому еквіваленті.
У серпні 2025 року медіанна вартість оренди квартир в Україні складала:
- однокімнатні — $300 на місяць;
- двокімнатні — $420;
- трикімнатні — $630.
Оренда однокімнатних квартир
В Україні найдорожче орендувати однокімнатну квартиру можна у Львові — $432, трохи дешевше у Києві — $408. У Дніпрі та Одесі ціни тримаються на рівні $260−280, а найдоступніші варіанти у Харкові — лише $108.
У Польщі оренда значно вища: медіанна ціна становить $605. У Варшаві однокімнатна коштує $689, у Гданську — $635, тоді як у Кракові, Познані та Вроцлаві можна знайти від $510 до $590.
Оренда двокімнатних квартир
У Києві двокімнатні коштують у середньому $720, у Львові — $501. У Дніпрі та Одесі ціни близькі між собою — $360−370, а в Харкові — найнижчі, $168.
У Польщі медіанна ціна становить $780. У Варшаві оренда сягає $891, у Гданську — $797, а у Кракові, Познані та Вроцлаві — від $680 до $780.
Оренда трикімнатних квартир
Найдорожчі трикімнатні в Україні — у Києві ($1303), значно дешевші у Львові ($648). В Одесі та Дніпрі вони коштують $450−500, а у Харкові — $240.
У Польщі медіанна ціна становить $970. У Варшаві трикімнатні обходяться в $1161, у Гданську — $999, тоді як у Кракові, Познані та Вроцлаві — $810−950.
Попит і пропозиція на ринку
У серпні 2025 року кількість квартир для оренди в найбільших містах України зменшилась на 8%. Найбільше падіння пропозицій зафіксовано у Харкові — майже удвічі, якщо порівнювати з минулим роком. Водночас у Польщі пропозиція на ринку оренди, навпаки, дещо зросла — на 1,5%.
Щодо попиту, то в обох країнах він зменшився. Наприклад, в Україні кількість відгуків знизилась на 11%, а в Польщі на 15%.
Цікавим є розподіл попиту на різну кімнатність: якщо в Україні 59% відгуків припадає на однокімнатні квартири, то у Польщі популярнішими є двокімнатні (50% попиту).
Нагадаємо, в Україні триває підготовка до реформи житлової політики, і однією з ключових тем став ринок оренди житла, розповіла голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
За її словами, законопроєкт № 12377, який готується до другого читання, передбачає запровадження більш прозорих правил у цій сфері. Зокрема, пропонується зробити обов’язковою реєстрацію договорів оренди у Державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно.
За даними Державної служби статистики, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в серпні 2025 року сягнула 7 712 грн. З початку року ціни зросли на 6,8%. При цьому загальна інфляція досягла 6,0%. Найдешевше житло орендувати можна в Херсонській області — 3 243 грн, Запорізькій — 3 843 грн, Харківській — 3 942 грн та Миколаївській — 3 949 грн.
