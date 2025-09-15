0 800 307 555
Де найдешевше орендувати однокімнатну квартиру в Україні (інфографіка)

Нерухомість
86
Вартість оренди квартир в Україні поступово підвищується. Однак ціни зростають у межах загальної інфляції.
Про це свідчать дані Державної служби статистики, пише РБК-Україна.
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в серпні 2025 року сягнула 7 712 грн. З початку року ціни зросли на 6,8%. При цьому загальна інфляція досягла 6,0%.

Де найдешевша оренда

Найдешевше житло орендувати можна в Херсонській області — 3 243 грн, Запорізькій — 3 843 грн, Харківській — 3 942 грн та Миколаївській — 3 949 грн.
Цікаво, що найбільше подорожчання за рік зафіксовано у Сумській області — на 32,2%, а Київська область показала зростання на 18,5%.
Де найдорожче

Натомість перше місце за вартістю оренди зберігає Закарпатська область — 12 226 грн. З початку року ціни зросли на 3,9%.
Львівська область залишається на другому місці. Вартість оренди зросла на 7,6% до 11 244 грн.
На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 4,1% до 10 293 грн.
Столиця зберігає четверте місце за вартістю. У Києві оренда подорожчала на 4,1% до 10 027 грн.
Ціна оренди відносно висока в західних і деяких центральних областях України.

Довідка Finance.ua:

  • зазначимо, що за даними ЛУН, які суттєво відрізняються від даних Держстату, за останні пів року ціни на оренду однокімнатних квартир піднялися майже по всій Україні. Найбільше зросли ціни в Одесі — на 55%. Тепер оренда тут обходиться в середньому у 13 200 гривень на місяць;
  • у Вінниці та Ужгороді вартість місячної оренди зросла на 26% - до 14 500 грн та 21 100 грн відповідно. При цьому саме в Ужгороді ціни є рекордними в країні;
  • Dim. Ria також фіксує зростання інтересу до оренди наприкінці літа у більшості регіонів, особливо у Волинській та Львівській областях. Виняток — Закарпаття, де зафіксовано невелике зниження попиту.
За матеріалами:
РБК-Україна
Нерухомість
