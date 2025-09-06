У яких містах найбільше зросли ціни на оренду однокімнатного житла — ЛУН Сьогодні 12:05 — Нерухомість

За останні пів року ціни на оренду однокімнатних квартир піднялися майже по всій Україні. Найбільше зросли ціни в Одесі — на 55%. Тепер оренда тут обходиться в середньому у 13 200 гривень на місяць.

Про це свідчать дані, опубліковані на порталі ЛУН.

Де найбільше здорожчала оренда однокімнатних квартир:

Тернопіль — на 41% (14 800 грн);

Черкаси — на 38% (13 800 грн);

Полтава — на 28% (11 500 грн).

Де оренда найдорожча

У Вінниці та Ужгороді вартість місячної оренди зросла на 26% - до 14 500 грн та 21 100 грн відповідно. При цьому саме в Ужгороді ціни є рекордними в країні.

Також серед найдорожчих міст за вартістю оренди однокімнатного житла — столиця. Тут ціни за шість місяців піднялися на 21% і тепер становлять у середньому 20 тис. грн.

До трійки лідерів увійшов Львів, де оренда зросла на 10%, досягнувши 18 700 гривень.

Де ціни залишилися стабільними:

Чернівці — 14 700 грн;

Чернігів — 7 200 грн;

Суми — 8 тис. грн;

Харків — 4 тис. грн.

Скільки коштів на оренду витрачають українці

Найбільшу частку зарплати витрачають мешканці Ужгорода — до 84% своїх доходів.

У Луцьку цей показник становить 73%, в Івано-Франківську — 72%, у Львові — 69%, у Києві — 67%.

Натомість у Харкові на оренду йде лише 18% середньої зарплати, що робить місто одним із найбільш доступних для життя.

Нагадаємо, за словами ексголови Асоціації фахівців нерухомості, у серпні цінники на орендоване житло в столиці злетіли приблизно на 10%, ще стільки ж господарі квартир можуть додати у вересні.

Також керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук розповіла , що за перше півріччя 2025 року середня вартість оренди по Україні зросла на 8%, і ця тенденція продовжиться. Традиційно пік активності припадає на серпень-вересень, тому до осені можна прогнозувати подорожчання оренди у межах 10 — 20% у безпечних регіонах.

