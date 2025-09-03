Як зміниться київський ринок оренди у вересні: експерти назвали тенденції — Finance.ua

Як зміниться київський ринок оренди у вересні: експерти назвали тенденції Сьогодні 10:00 — Нерухомість

Як зміниться київський ринок оренди у вересні: експерти назвали тенденції

У серпні цінники на орендоване житло в столиці злетіли приблизно на 10%, ще стільки ж господарі квартир можуть додати у вересні.

Про це говорить ексголова Асоціації фахівців нерухомості (АСНУ) Юрій Піта.

Причини

По-перше, напередодні нового навчального року активізувалися студенти. Причому цього року зросла кількість тих, хто не планує жити в гуртожитках, віддаючи перевагу орендованому житлу.

«Студенти вже не ті, що раніше, багато хто працює — дефіцит на ринку праці дозволяє їм без проблем влаштуватися. Відтак, є гроші, що дозволяє молодим людям винаймати квартири», — пояснив «Мінфіну» Піта.

По-друге, восени до Києва почали з’їжджатися мешканці регіонів, які розраховують знайти у столиці гарну роботу. Зазначимо: останніми місяцями середня зарплата в Києві помітно зросла і перевищує 40,5 тисяч гривень, за середньої у країні в 26,5 тисяч гривень.

По-третє, до столиці продовжують з’їжджатися переселенці. «У результаті квартири розбирають, як гарячі пиріжки. Житло вартістю до 20 тисяч гривень на місяць йде за декілька днів», — каже Юрій Піта. Такий ажіотаж підвищує апетити господарів, дозволяючи їм і надалі «експериментувати» з цінами.

Студенти та заробітчани розігріли ринок оренди у Києві

Столичний рієлтор Ірина Луханіна каже: якщо порівнювати з весною 2025 року, то попит на оренду збільшився на 13−17%, а, порівнюючи із серпнем минулого року, на 8−11%.

Про зростання попиту говорить і Юрій Піта. За його словами, квартири вартістю до 20 тисяч гривень у рієлторських базах довго не затримуються — багато з них здаються за 1−3 дні.

Такі короткі терміни експозиції орендованого житла у столиці спостерігалися в окремі періоди ще до війни. Зазвичай, подальший розвиток ситуації на ринку можливий за двома сценаріями — або найбільш ходові квартири потрапляють до списку дефіцитних, або цінники на них зростають, «охолоджуючи» попит.

Експерти заявляють, що активізувалися відразу декілька категорій потенційних орендарів.

«Це і студенти, і люди, які приїжджають до Києва на новий бізнес-сезон на роботу, і переселенці», — зазначає Луханіна. Цього року студенти здивували рієлторів. Попит на орендовані квартири з їхнього боку виріс, порівнюючи з минулим роком, приблизно на 20−25% — рекордний сплеск активності цієї цільової аудиторії.

Особливо помітним є «студентський чинник» в університетських локаціях — у Шевченківському та Голосіївському районах.

Мешканці столиці, які наприкінці літа намагалися знайти там житло, зіткнулися з великими труднощами — усе, що дешевше за 15−18 тисяч, просто «розмели». Піта пояснює тенденцію активізації студентів тим, що дедалі більше учнів стають фінансово самостійними.

«Дуже багато студентів поєднують роботу та навчання. Кадровий дефіцит, від якого страждає столичний ринок праці, дозволяє їм легко знайти роботу. Перелік роботодавців широкий — від ресторанів, магазинів та служб доставки до офісів», — пояснив Піта.

Довідка Finance.ua:

Вартість проживання в гуртожитку визначає керівництво університету, зазвичай узгоджуючи її з профспілковим комітетом студентів. Сума залежить від площі кімнати, кількості сусідів та вартості комунальних послуг. У деяких ЗВО плату обмежують — вона не може перевищувати 40% від розміру стипендії.

За даними OLX, найбільший попит на оренду зосереджений у Києві, Львові, Одесі, Ужгороді та Івано-Франківську. Наприклад, за липень попит у столиці зріс на 5%, і Київ залишається лідером за кількістю відгуків на оголошення. Однак найдинамічніше зростання попиту спостерігалося в Івано-Франківську (+45%), Дніпрі (+39%), Ужгороді (+31%), Львові (+28%) та Харкові (+18%).

