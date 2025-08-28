Скільки коштує гуртожиток у 2025: ціни в університетах Києва, Львова та Харкова — Finance.ua

Скільки коштує гуртожиток у 2025: ціни в університетах Києва, Львова та Харкова Сьогодні 21:21 — Нерухомість

Скільки коштує гуртожиток у 2025: ціни в університетах Києва, Львова та Харкова

На початку осені студенти масово шукають житло — починається навчальний рік, і питання, де жити, стає особливо актуальним. Одні орендують квартири, інші заселяються в гуртожитки, де умови та ціна можуть суттєво відрізнятися.

Вартість проживання в гуртожитку визначає керівництво університету, зазвичай узгоджуючи її з профспілковим комітетом студентів. Сума залежить від площі кімнати, кількості сусідів та вартості комунальних послуг. У деяких ЗВО плату обмежують — вона не може перевищувати 40% від розміру стипендії.

Розповідаємо, скільки коштує проживання у гуртожитку у 2025 році.

Київ

Студмістечко КПІ ім. І. Сікорського з січня 2025 року підняло ціни на проживання у гуртожитках. Вартість зросла приблизно на 15%. При цьому розмір оплати залежить від умов проживання.

Найдешевше коштують гуртожитки коридорного типу (№ 1,3,4,6,7,8) — 800 гривень за місяць (4 людини у кімнаті). Вартість проживання у гуртожитках блочного типу (№ 10, 15, 16) — 1 186 гривень. Найвища ціна у гуртожитку № 5 — 1603 гривні (за умови розміщення 4 осіб у кімнаті). Якщо ж поселення одиночне, то вартість становить — 5 605 гривень.

У гуртожитках від Національного університету ім. Т. Шевченка вартість стартує від 750 гривень (якщо встановлені електролічильники) на місяць. Ціна на проживання у гуртожитку поліпшеного виду — 1427 гривень на місяць, у гуртожитку післядипломної освіти — 2 220 гривень на місяць.

Проживання у гуртожитках Київського національного університету будівництва та архітектури коштує 960 гривень на місяць, але оплату потрібно здійснити одразу за 10 місяців одним чеком.

Вартість проживання у гуртожитках Київського столичного університету імені Бориса Грінченка коливається від 770 до 1150 гривень за місяць. Оплату також потрібно здійснити одразу за 10 місяців.

Львів

Ціна на проживання у гуртожитках Львівського національного університету «Львівська політехніка» становить 800 гривень.

Аналогічна вартість в і гуртожитках від Львівського національного університету ім. Івана Франка. Втім ціна для аспірантів і студентів заочної форми майже вдвічі вища — 1920 гривень на місяць.

Національний лісотехнічний університет України пропонує студентам чотири гуртожитки, вартість проживаннях у яких теж 800 гривень на місяць.

У гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького ціна для студентів — 800 гривень за місяць, для аспірантів — 1500 гривень.

Харків

Студенти Каразінського університету, які приїжджають на навчання до Харкова з інших міст, можуть поселитися в гуртожитках Каразінського університету. До повномасштабної війни у студентському містечку проживало понад 5 тисяч студентів та аспірантів.

Читайте також Де студенту дешево знімати житло

Станом на 2025 рік у гуртожитках університету доступно 5 889 місць. Вартість проживання — 800 гривень на місяць.

Кімнати розраховані на 3−4 особи. На кожному поверсі облаштовані кухні, санвузли та душові. Також мешканці можуть користуватися пральними машинами у спеціально обладнаних кімнатах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.