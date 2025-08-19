Де студенту дешево знімати житло — Finance.ua
укр
Де студенту дешево знімати житло

Нерухомість
61
Де студенту дешево знімати житло
Напередодні нового навчального року попит на оренду житла в Україні традиційно зріс.
Київ залишається найдорожчим містом для студентів, Львів на другому місці.
Про це повідомляє пресслужба OLX Нерухомість.
Найпопулярнішими містами для вступу абітурієнтів у 2025 році очікувано є Львів та Київ, де зосереджена найбільша кількість вищих навчальних закладів України.
До ТОП-20 лідерів за кількістю поданих заяв увійшли заклади вищої освіти Чернівців, Івано-Франківська, Луцька, Тернополя й Одеси.

Вартість оренди в Києві

Найдорожче орендувати житло в столиці. Однокімнатна квартира в Києві коштуватиме 16,9 тис. грн, що на 21% дорожче, ніж торік. Водночас кімната для студента обійдеться значно дешевше — 4 тис. грн. Серед інших орендних ставок є: двокімнатна — 31,2 тис. грн (+25%), трикімнатна — 58 тис. грн (+17%), чотирикімнатна — 92 тис. грн (+11%).
Львів

У Львові конкуренція за проживання також є високою, оскільки два львівських вищих навчальних заклади — ЛНУ ім. Франка та Львівська Політехніка цьогоріч зібрали найбільше заяв вступників. Однокімнатну квартиру можна орендувати за 17,9 тис. грн (+10%), а кімнату за 5 тис. грн (+25%).
Ціни на оренду у Львові наразі такі: двокімнатна — 20,9 тис. грн (+15%), трикімнатна — 25,1 тис. грн (+26%), чотирикімнатна — 37,4 тис. грн (+30%).

Чернівці

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича цьогоріч посів шосту сходинку в рейтингу ВНЗ за кількістю заяв. Вартість оренди в місті значно нижча, ніж у Львові. Однокімнатну квартиру можна орендувати за 12,2 тис. грн (+18%). Кімнату для спільного проживання за 4 тис. грн (+14%). Інші варіанти: двокімнатна — 14,6 тис. грн (+18%), трикімнатна — 16,7 тис. грн (+2%), чотирикімнатна — 24,2 тис. грн (-21%).
Івано-Франківськ

На Прикарпатті є кілька відомих вишів, що притягують абітурієнтів. Зокрема це університет ім. Василя Стефаника, який зайняв 8 місце в рейтингу ВНЗ. Оренда однокімнатної квартири в місті обійдеться 13,2 ти. грн, що на 11% дорожче, ніж торік. Кімната обійдеться дешевше — 3,5 тис. грн. Інші варіанти: двокімнатна — 15 тис. грн (+7%), трикімнатна — 16,7 тис. грн (+15%), чотирикімнатна — 16,7 тис. грн (-17%).

Одеса

Цьогоріч жоден виш з Одеси не увійшов в топ-15 рейтингу ВНЗ за кількістю заяв. Проте у місті багато університетів різного профілю, що притягують вступників. Водночас у порівнянні з минулим роком у місті значно зросла вартість оренди. Частково це пояснюється активним літнім сезоном. Ціна однокімнатної квартири 10 тис. грн, що на 33% дорожче за липень 2024 року. Кімнату здають за 3 тис. грн, що на 20% дорожче.
Значно зросли ціни й на більші квартири: двокімнатна — 15 тис. грн (+50%), трикімнатна — 20,8 тис. грн (+26%), чотирикімнатна — 37,6 тис. грн (+31%)
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьГроші
Payment systems