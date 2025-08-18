Яку частину доходу українців «з'їдає» оренда житла (інфографіка) — Finance.ua

Яку частину доходу українців «з'їдає» оренда житла (інфографіка) Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Яку частину доходу українців «з'їдає» оренда житла (інфографіка)

Щоб показати, наскільки доступною є оренда квартир в Україні, фахівці ЛУН проаналізували частку зарплати, яку орендарі витрачають на житло.

Який відсоток з.п. йде на оренду

1-кімнатні квартири:

Ужгород — 76% середньої зарплати;

Луцьк — 67%;

Львів — 65%;

Київ — 61%.

Натомість у прифронтових містах цей показник значно нижчий:

Харків — 18%;

Запоріжжя — 25%;

Миколаїв — 30%;

Дніпро — 46% (+2%).

В Одесі, через зростання цін, частка зарплати на оренду зросла на 9%, але залишилася нижче половини середнього доходу — 46%.

Як зазначає керівниця ЛУН Статистика Людмила Кірюхіна, високий відсоток зарплати, що йде на оренду в центральних та західних регіонах, може стримувати переїзди переселенців із більш небезпечних територій.

2-кімнатні квартири:

Київ — 93% середньої зарплати;

Ужгород — 88%;

Львів — 81%;

Харків — 27%;

Запоріжжя — 35%.

У Хмельницькому доступність покращилась на 11%, до 44% (-11%), тоді як в Одесі через різке подорожчання частка витрат на оренду зросла на 21%, до 70% середньої зарплати.

Ціни на оренду житла

ЛУН фіксує, що за підсумками першого півріччя 2025 року орендні ставки між східними та західними містами можуть відрізнятися у п’ять разів.

У Києві та східних містах-хабах для ВПО оренда стрімко дорожчає, тоді як у більшості інших регіонів ціни залишаються стабільними.

Розбіжність орендних ставок в містах з найдорожчою та найдешевшою орендою:

1-кімнатні квартири: майже 5-кратний розрив — Ужгород, 19 тис. грн vs Харків, 4 тис. грн;

майже 5-кратний розрив — Ужгород, 19 тис. грн vs Харків, 4 тис. грн; 2-кімнатні квартири: 4,5 рази — Київ, 28 тис. грн vs Харків, 6 тис. грн;

4,5 рази — Київ, 28 тис. грн vs Харків, 6 тис. грн; 3-кімнатні квартири: 6 разів — Київ, 47,5 тис. грн vs Харків, 8 тис. грн.

Навіть стрімке зростання орендних ставок у східних та прифронтових регіонах не виводить їх у лідери за абсолютною вартістю оренди.

Раніше ми повідомляли , що на одну людину в Києві сьогодні припадає в середньому лише 20,3 м² житла. Це вдвічі менше, ніж у країнах ЄС (42,5 м²) та США (69 м²).

Особливо гостро проблема простору відчутна серед молоді: 29% людей віком 18−34 роки живуть у квартирах до 40 м², тоді як серед старших поколінь таких лише 17−18%.

