Яку частину доходу українців «з'їдає» оренда житла (інфографіка) — Finance.ua

Яку частину доходу українців «з'їдає» оренда житла (інфографіка)
Яку частину доходу українців «з'їдає» оренда житла (інфографіка)

Особисті фінанси
Щоб показати, наскільки доступною є оренда квартир в Україні, фахівці ЛУН проаналізували частку зарплати, яку орендарі витрачають на житло.

Який відсоток з.п. йде на оренду

1-кімнатні квартири:
  • Ужгород — 76% середньої зарплати;
  • Луцьк — 67%;
  • Львів — 65%;
  • Київ — 61%.
Натомість у прифронтових містах цей показник значно нижчий:
  • Харків — 18%;
  • Запоріжжя — 25%;
  • Миколаїв — 30%;
  • Дніпро — 46% (+2%).
В Одесі, через зростання цін, частка зарплати на оренду зросла на 9%, але залишилася нижче половини середнього доходу — 46%.
Як зазначає керівниця ЛУН Статистика Людмила Кірюхіна, високий відсоток зарплати, що йде на оренду в центральних та західних регіонах, може стримувати переїзди переселенців із більш небезпечних територій.
2-кімнатні квартири:
  • Київ — 93% середньої зарплати;
  • Ужгород — 88%;
  • Львів — 81%;
  • Харків — 27%;
  • Запоріжжя — 35%.
У Хмельницькому доступність покращилась на 11%, до 44% (-11%), тоді як в Одесі через різке подорожчання частка витрат на оренду зросла на 21%, до 70% середньої зарплати.

Ціни на оренду житла

ЛУН фіксує, що за підсумками першого півріччя 2025 року орендні ставки між східними та західними містами можуть відрізнятися у п’ять разів.
Читайте також
У Києві та східних містах-хабах для ВПО оренда стрімко дорожчає, тоді як у більшості інших регіонів ціни залишаються стабільними.
Розбіжність орендних ставок в містах з найдорожчою та найдешевшою орендою:
  • 1-кімнатні квартири: майже 5-кратний розрив — Ужгород, 19 тис. грн vs Харків, 4 тис. грн;
  • 2-кімнатні квартири: 4,5 рази — Київ, 28 тис. грн vs Харків, 6 тис. грн;
  • 3-кімнатні квартири: 6 разів — Київ, 47,5 тис. грн vs Харків, 8 тис. грн.
Навіть стрімке зростання орендних ставок у східних та прифронтових регіонах не виводить їх у лідери за абсолютною вартістю оренди.
Раніше ми повідомляли, що на одну людину в Києві сьогодні припадає в середньому лише 20,3 м² житла. Це вдвічі менше, ніж у країнах ЄС (42,5 м²) та США (69 м²).
Особливо гостро проблема простору відчутна серед молоді: 29% людей віком 18−34 роки живуть у квартирах до 40 м², тоді як серед старших поколінь таких лише 17−18%.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
