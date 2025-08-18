Яку частину доходу українців «з'їдає» оренда житла (інфографіка) — Finance.ua

Яку частину доходу українців «з'їдає» оренда житла (інфографіка)
Щоб показати, наскільки доступною є оренда квартир в Україні, фахівці ЛУН проаналізували частку зарплати, яку орендарі витрачають на житло.
Який відсоток з.п. йде на оренду
1-кімнатні квартири:
- Ужгород — 76% середньої зарплати;
- Луцьк — 67%;
- Львів — 65%;
- Київ — 61%.
Натомість у прифронтових містах цей показник значно нижчий:
- Харків — 18%;
- Запоріжжя — 25%;
- Миколаїв — 30%;
- Дніпро — 46% (+2%).
В Одесі, через зростання цін, частка зарплати на оренду зросла на 9%, але залишилася нижче половини середнього доходу — 46%.
Як зазначає керівниця ЛУН Статистика Людмила Кірюхіна, високий відсоток зарплати, що йде на оренду в центральних та західних регіонах, може стримувати переїзди переселенців із більш небезпечних територій.
2-кімнатні квартири:
- Київ — 93% середньої зарплати;
- Ужгород — 88%;
- Львів — 81%;
- Харків — 27%;
- Запоріжжя — 35%.
У Хмельницькому доступність покращилась на 11%, до 44% (-11%), тоді як в Одесі через різке подорожчання частка витрат на оренду зросла на 21%, до 70% середньої зарплати.
Ціни на оренду житла
ЛУН фіксує, що за підсумками першого півріччя 2025 року орендні ставки між східними та західними містами можуть відрізнятися у п’ять разів.
У Києві та східних містах-хабах для ВПО оренда стрімко дорожчає, тоді як у більшості інших регіонів ціни залишаються стабільними.
Розбіжність орендних ставок в містах з найдорожчою та найдешевшою орендою:
- 1-кімнатні квартири: майже 5-кратний розрив — Ужгород, 19 тис. грн vs Харків, 4 тис. грн;
- 2-кімнатні квартири: 4,5 рази — Київ, 28 тис. грн vs Харків, 6 тис. грн;
- 3-кімнатні квартири: 6 разів — Київ, 47,5 тис. грн vs Харків, 8 тис. грн.
Навіть стрімке зростання орендних ставок у східних та прифронтових регіонах не виводить їх у лідери за абсолютною вартістю оренди.
Раніше ми повідомляли, що на одну людину в Києві сьогодні припадає в середньому лише 20,3 м² житла. Це вдвічі менше, ніж у країнах ЄС (42,5 м²) та США (69 м²).
Особливо гостро проблема простору відчутна серед молоді: 29% людей віком 18−34 роки живуть у квартирах до 40 м², тоді як серед старших поколінь таких лише 17−18%.
