85% киян хочуть покращення житлових умов: скільки кв. м припадає на людину — дослідження

Київ — це місто багатоквартирних будинків: 88% респондентів сьогодні мешкають саме у багатоповерхівках. Водночас власне житло — квартиру або приватний будинок мають тільки дві третини опитаних людей (66%), решта винаймають або мешкають у родичів.

Про це йдеться в соціологічному дослідженні житлової ситуації в Києві, проведеному Gradus Research на замовлення Української асоціації девелоперів у 2025 році.

Найбільше опитаних сьогодні мешкають у житлі площею 40−60 м² — про це говорять 45% респондентів. Разом з тим, усамітнено серед опитаних живуть лише 8%, а у 81% столичного житла мешкають родини з двох-чотирьох людей.

На одну людину в Києві сьогодні в середньому припадає 20,3 м², що значно менше середнього в ЄС (42,5 м²) і тим більш американського (69 м²) показників.

Статистично більша частка молоді віком від 18 до 34 р. проживає у житлі до 40 м², порівнюючи зі старшим поколінням (29% серед молоді проти 17−18% у старшому віці).

Саме молоді люди найбільше задоволені своїми житловими умовами — таких 69%, у той час, як загальний показник для будь-якого віку складає 62%.

Потреба у покращенні житлових умов

Але попри настільки високий рівень задоволеності, покращити свої житлові умови хочуть аж 85% мешканців Києва.

Причини:

50% — недостатня якість житла (поганий стан будівлі, старі комунікації, планування, відсутність ремонту);

34% — замала площа (особливо для родин із дітьми);

32% — взагалі не мають власного житла (живуть у родичів або орендують);

28% — незадовільний технічний стан (вік будинку, волога, тріщини);

26% — низький комфорт життя (слабка інфраструктура, шум, проблеми з безпекою).

Покращити умови протягом наступних 5 років планують 68% респондентів, хоча зараз фінансову можливість для цього за власними оцінками мають тільки 58%.

Реальна можливість придбати житло

За умови, що середньомісячний платіж за звичайну квартиру в пільгову іпотеку єОселя становитиме 27 тис. грн і не буде перевищувати 50% доходів родини, тих, хто точно зможе собі це дозволити, майже в п’ять разів менше — лише 12%.

Масове прагнення покращити житлові умови — це сигнал для ринку та держави. Кияни прагнуть нової якості життя. Але для цього потрібні фінансові інструменти (доступна іпотека, оренда з викупом), оновлення житлового фонду, реновація старого житла і державна підтримка. Тим часом кияни вирішують житлові питання своїми силами.

Плани на покращення: бажання vs реальність

Вирішувати житлове питання шляхом придбання нової нерухомості найчастіше планується за допомогою купівлі квартири (37%) або приватного будинку (18%), також в переліку — ремонти і оренда.

Якщо говорити про строки вирішення питання, то згідно з дослідженням третина мешканців столиці планують придбати житло протягом наступних п’яти років. Водночас лише 10% із них (або близько 2,5% населення столиці) мають намір зробити це вже протягом наступного року. Це свідчить про дуже обмежений попит у короткостроковій перспективі.

Натомість основна частина попиту є відкладеною:

21% планують покупку протягом 2 років;

22% — протягом 3 років;

33% — у п’ятирічному горизонті.

Цей показник виглядає реалістично у контексті інших джерел. За оцінками платформи OLX та опитувань ринку 2024−2025 рр. (ЛУН, Мінвідновлення, РБК-Україна), у країні до 2,4 млн людей потенційно планують купівлю житла, а Київ традиційно зберігав частку 15−20% цього попиту.

Платоспроможний відкладений попит у Києві становить приблизно 125−190 тис. осіб, або 25−30% від тих, хто задекларував намір придбати житло впродовж найближчих п’яти років.

З них:

близько 40−50 тис. осіб (тобто 5−7%) мають достатній дохід для самостійного придбання житла без залучення зовнішнього фінансування — це умовно «активно платоспроможний» сегмент;

ще 80−140 тис. осіб потребують фінансової підтримки — державної іпотеки, програм співфінансування, розстрочки або можливості продати наявне житло. Це умовно «умовно платоспроможний» сегмент, який може вийти на ринок лише за наявності інструментів доступу до фінансування.

