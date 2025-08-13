85% киян хочуть покращення житлових умов: скільки кв. м припадає на людину — дослідження
Київ — це місто багатоквартирних будинків: 88% респондентів сьогодні мешкають саме у багатоповерхівках. Водночас власне житло — квартиру або приватний будинок мають тільки дві третини опитаних людей (66%), решта винаймають або мешкають у родичів.
Про це йдеться в соціологічному дослідженні житлової ситуації в Києві, проведеному Gradus Research на замовлення Української асоціації девелоперів у 2025 році.
Найбільше опитаних сьогодні мешкають у житлі площею 40−60 м² — про це говорять 45% респондентів. Разом з тим, усамітнено серед опитаних живуть лише 8%, а у 81% столичного житла мешкають родини з двох-чотирьох людей.
На одну людину в Києві сьогодні в середньому припадає 20,3 м², що значно менше середнього в ЄС (42,5 м²) і тим більш американського (69 м²) показників.
Статистично більша частка молоді віком від 18 до 34 р. проживає у житлі до 40 м², порівнюючи зі старшим поколінням (29% серед молоді проти 17−18% у старшому віці).
Саме молоді люди найбільше задоволені своїми житловими умовами — таких 69%, у той час, як загальний показник для будь-якого віку складає 62%.
Потреба у покращенні житлових умов
Але попри настільки високий рівень задоволеності, покращити свої житлові умови хочуть аж 85% мешканців Києва.
Причини:
- 50% — недостатня якість житла (поганий стан будівлі, старі комунікації, планування, відсутність ремонту);
- 34% — замала площа (особливо для родин із дітьми);
- 32% — взагалі не мають власного житла (живуть у родичів або орендують);
- 28% — незадовільний технічний стан (вік будинку, волога, тріщини);
- 26% — низький комфорт життя (слабка інфраструктура, шум, проблеми з безпекою).
Покращити умови протягом наступних 5 років планують 68% респондентів, хоча зараз фінансову можливість для цього за власними оцінками мають тільки 58%.
Реальна можливість придбати житло
За умови, що середньомісячний платіж за звичайну квартиру в пільгову іпотеку єОселя становитиме 27 тис. грн і не буде перевищувати 50% доходів родини, тих, хто точно зможе собі це дозволити, майже в п’ять разів менше — лише 12%.
Масове прагнення покращити житлові умови — це сигнал для ринку та держави. Кияни прагнуть нової якості життя. Але для цього потрібні фінансові інструменти (доступна іпотека, оренда з викупом), оновлення житлового фонду, реновація старого житла і державна підтримка. Тим часом кияни вирішують житлові питання своїми силами.
Плани на покращення: бажання vs реальність
Вирішувати житлове питання шляхом придбання нової нерухомості найчастіше планується за допомогою купівлі квартири (37%) або приватного будинку (18%), також в переліку — ремонти і оренда.
Якщо говорити про строки вирішення питання, то згідно з дослідженням третина мешканців столиці планують придбати житло протягом наступних п’яти років. Водночас лише 10% із них (або близько 2,5% населення столиці) мають намір зробити це вже протягом наступного року. Це свідчить про дуже обмежений попит у короткостроковій перспективі.
Натомість основна частина попиту є відкладеною:
- 21% планують покупку протягом 2 років;
- 22% — протягом 3 років;
- 33% — у п’ятирічному горизонті.
Цей показник виглядає реалістично у контексті інших джерел. За оцінками платформи OLX та опитувань ринку 2024−2025 рр. (ЛУН, Мінвідновлення, РБК-Україна), у країні до 2,4 млн людей потенційно планують купівлю житла, а Київ традиційно зберігав частку 15−20% цього попиту.
Платоспроможний відкладений попит у Києві становить приблизно 125−190 тис. осіб, або 25−30% від тих, хто задекларував намір придбати житло впродовж найближчих п’яти років.
З них:
- близько 40−50 тис. осіб (тобто 5−7%) мають достатній дохід для самостійного придбання житла без залучення зовнішнього фінансування — це умовно «активно платоспроможний» сегмент;
- ще 80−140 тис. осіб потребують фінансової підтримки — державної іпотеки, програм співфінансування, розстрочки або можливості продати наявне житло. Це умовно «умовно платоспроможний» сегмент, який може вийти на ринок лише за наявності інструментів доступу до фінансування.
