Вибір житла: що хочуть українці, купуючи дім чи квартиру — Finance.ua

Вибір житла: що хочуть українці, купуючи дім чи квартиру Сьогодні 20:02 — Нерухомість

Вибір житла: що хочуть українці, купуючи дім чи квартиру

Критерії вибору житла для українців під час війни змінилися. Нині дуже важливим фактором є безпека. Українці, розглядаючи купівлю житла, орієнтуються на такі фактори: розташування подалі від критичних об’єктів, наявність укриття та інші моменти.

Про це розповіла керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук, пише 24tv.ua

Читайте також Які ціни на квартири в Ужгороді в серпні 2025 року (інфографіка)

Найбільше покупці звертають увагу:

ціна — 79%;

площа житла — 74%;

кількість кімнат — 74%;

розташування (район) — 71%;

інфраструктура поблизу — 69%.

Крім того, люди оцінюють планування, стан будівлі та прибудинкової території, а також наявність паркомісць.

Що стало важливим

У воєнний час додалися нові, нестандартні, але надзвичайно важливі чинники:

наявність укриття в будинку чи неподалік,

відстань до критичних об’єктів,

зручність евакуації,

наявність транспорту та виїздів.

Де не хочуть брати

Житло поблизу стратегічних об’єктів, таких як військові частини чи об’єкти критичної інфраструктури, стало небажаним.

Безпечнішими, як наголошує Оксана Остапчук, залишаються спокійні спальні райони.

Читайте також Який вид житла безпечніший під час ударів і обстрілів — думка експертів

Приватний сектор

У приватному секторі важливо звертати увагу на якість укриття — воно має бути облаштованим, з вентиляцією, запасами та кількома виходами.

Ринкова оглядачка Вікторія Берещак додає, що в умовах війни на первинному ринку важливо враховувати не лише розташування, а й будівельну активність девелопера з 2022 року.

Показником надійності вважається темп зведення — хоча б один поверх моноліту за два теплі місяці або 5 — 8% готовності об’єкта. Однак загальні затримки на ринку нерідко сягають 18 — 24 місяців.

Ще один вагомий критерій — наявність альтернативних джерел енергії для критичних систем: ліфтів, насосів для водопостачання, а також доступ для екстрених служб. Усе це стає визначальним для покупців у нових реаліях.

Раніше Президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха повідомляє , що українці при купівлі житлової нерухомості віддають перевагу західним областям. Купують, так би мовити, як страховку. Люди купують житло, а тоді їдуть додому у свої регіони. Західні регіони обирають на випадок, якщо, наприклад, лінія фронту наблизиться до їхнього міста, — пояснює Олена Гайдамаха.

Частіше обирають квартири з ремонтом, адже робити його немає часу. Тому людям простіше взяти навіть трохи гірший варіант, але з ремонтом, тобто квартиру, в яку одразу можна в’їхати й жити.

Читайте також В Україні попит на первинне житло на 50−60% менший за пропозицію

Така ситуація виникає на тлі зростання обсягів будівництва — порівняно з аналогічним періодом 2024 року, цей показник у середньому зріс на 30%. Проте попри активність девелоперів, реальна кількість угод на ринку первинного житла суттєво нижча від потенціалу.

Розсилка Finance.ua про гроші. Чому вам варто підписатися? Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима.

👉Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.