Лівий берег Києва чи передмістя — де вигідніше орендувати житло
Аналітики ЛУН порівняли ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Києві та у передмісті столиці. Результат здивував: у деяких передмістях оренда коштує стільки ж, як у спальних районах столиці.
Так, наприкінці жовтня орендувати 1-кімнатну квартиру в Деснянському районі столиці можна було в дешевше, ніж за Києвом.
Які ціни на оренду житла у передмісті і на лівому березі Києва
За даними ЛУН, цінники на оренду однокімнатної квартири за Києвом розподілилися так:
- Буча — 12 000 грн;
- Вишневе — 13 000 грн;
- Ірпінь — 14 000 грн;
- Петропавлівська та Софіївська Борщагівки — 15 000 грн.
Водночас на лівому березі столиці середня вартість оренди «однушки» стартує від 10 000 грн - такий цінник аналітики ЛУН фіксують у Деснянському районі. У Дніпровському місячна ціна оренди сягає 12 500 грн, а у Дарницькому — 15 000 грн.
На 2-кімнатних різниця ще помітніша:
- Деснянський район — 12 000 грн;
- Софіївська Борщагівка — 21 000 грн.
Чому так
Як зазначають експерти, є кілька факторів, що впливають на таке ціноутворення. Зокерма:
- більшість квартир під оренду за містом — це новобудови;
- попит зростає там, де простіше дістатись до робочих місць;
- а через маятникову міграцію й завантажені мости ціна на лівому березі нижча, ніж очікувалось.
«У Києві щодня відбувається маятникова міграція на правий берег — там більшість робочих місць. І якщо із західних передмість дістатись туди непросто, то на лівому березі ситуація ще складніша: під час тривог метро й мости обмежені у русі, тому попит на оренду тут знижується», — пояснює керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.
Раніше ми повідомляли, що затяжна війна продовжує диктувати високий попит на орендоване житло, зокрема — за рахунок внутрішніх переселенців. За майже чотири роки російського вторгнення оренда квартир, за даними Держстату, здорожчала майже у всіх регіонах України, найбільше в: Івано-Франківській, Закарпатській та Тернопільській областях. Водночас лише у Харківській та Одеській областях середня вартість однокімнатної квартири знизилася.
Також Finance.ua писав, що за даними ООН, через війну Україна стикнулася із «безпрецедентною житловою кризою», що виникла внаслідок кількох факторів:
- масового переміщення людей, які тікають від війни — з одного боку;
- браку муніципального житла та поганої регуляції ринку оренди — з іншого.
Поділитися новиною
Також за темою
Лівий берег Києва чи передмістя — де вигідніше орендувати житло
Які ціни на гуртожиток у 2025: Київ, Львів та Харків
Україну накрила «безпрецедентна житлова криза» — ООН
Як від початку повномасштабного вторгнення змінилася вартість оренди квартир у регіонах України (інфографіка)
Через які борги можуть конфіскувати квартиру — законопроєкт
У Білій Церкві зведуть житловий квартал для ВПО з Маріуполя