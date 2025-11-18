Лівий берег Києва чи передмістя — де вигідніше орендувати житло Сьогодні 12:05 — Нерухомість

Лівий берег Києва чи передмістя — де вигідніше орендувати житло

Аналітики ЛУН порівняли ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Києві та у передмісті столиці. Результат здивував: у деяких передмістях оренда коштує стільки ж, як у спальних районах столиці.

Так, наприкінці жовтня орендувати 1-кімнатну квартиру в Деснянському районі столиці можна було в дешевше, ніж за Києвом.

Які ціни на оренду житла у передмісті і на лівому березі Києва

За даними ЛУН, цінники на оренду однокімнатної квартири за Києвом розподілилися так:

Буча — 12 000 грн;

Вишневе — 13 000 грн;

Ірпінь — 14 000 грн;

Петропавлівська та Софіївська Борщагівки — 15 000 грн.

Водночас на лівому березі столиці середня вартість оренди «однушки» стартує від 10 000 грн - такий цінник аналітики ЛУН фіксують у Деснянському районі. У Дніпровському місячна ціна оренди сягає 12 500 грн, а у Дарницькому — 15 000 грн.

На 2-кімнатних різниця ще помітніша:

Деснянський район — 12 000 грн;

Софіївська Борщагівка — 21 000 грн.

Чому так

Як зазначають експерти, є кілька факторів, що впливають на таке ціноутворення. Зокерма:

більшість квартир під оренду за містом — це новобудови;

попит зростає там, де простіше дістатись до робочих місць;

а через маятникову міграцію й завантажені мости ціна на лівому березі нижча, ніж очікувалось.

«У Києві щодня відбувається маятникова міграція на правий берег — там більшість робочих місць. І якщо із західних передмість дістатись туди непросто, то на лівому березі ситуація ще складніша: під час тривог метро й мости обмежені у русі, тому попит на оренду тут знижується», — пояснює керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.

високий попит на орендоване житло, зокрема — за рахунок внутрішніх переселенців. За майже чотири роки російського вторгнення оренда квартир, за даними Держстату, здорожчала майже у всіх регіонах України, найбільше в: Івано-Франківській, Закарпатській та Тернопільській областях. Водночас лише у Харківській та Одеській областях середня вартість однокімнатної квартири знизилася. Раніше ми повідомляли , що затяжна війна продовжує диктуватизокрема — за рахунок внутрішніх переселенців. За майже чотири роки російського вторгнення оренда квартир, за даними Держстату, здорожчала майже у всіх регіонах України, найбільше в: Івано-Франківській, Закарпатській та Тернопільській областях. Водночас лише у Харківській та Одеській областях середня вартість однокімнатної квартири знизилася.

стикнулася із «безпрецедентною житловою кризою», що виникла внаслідок кількох факторів: Також Finance.ua писав , що за даними ООН, через війну Україна, що виникла внаслідок кількох факторів:

масового переміщення людей, які тікають від війни — з одного боку;

браку муніципального житла та поганої регуляції ринку оренди — з іншого.

