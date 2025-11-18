0 800 307 555
Лівий берег Києва чи передмістя — де вигідніше орендувати житло

Нерухомість
Аналітики ЛУН порівняли ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Києві та у передмісті столиці. Результат здивував: у деяких передмістях оренда коштує стільки ж, як у спальних районах столиці.
Так, наприкінці жовтня орендувати 1-кімнатну квартиру в Деснянському районі столиці можна було в дешевше, ніж за Києвом.

Які ціни на оренду житла у передмісті і на лівому березі Києва

За даними ЛУН, цінники на оренду однокімнатної квартири за Києвом розподілилися так:
  • Буча — 12 000 грн;
  • Вишневе — 13 000 грн;
  • Ірпінь — 14 000 грн;
  • Петропавлівська та Софіївська Борщагівки — 15 000 грн.
Водночас на лівому березі столиці середня вартість оренди «однушки» стартує від 10 000 грн - такий цінник аналітики ЛУН фіксують у Деснянському районі. У Дніпровському місячна ціна оренди сягає 12 500 грн, а у Дарницькому — 15 000 грн.
На 2-кімнатних різниця ще помітніша:
  • Деснянський район — 12 000 грн;
  • Софіївська Борщагівка — 21 000 грн.
Чому так

Як зазначають експерти, є кілька факторів, що впливають на таке ціноутворення. Зокерма:
  • більшість квартир під оренду за містом — це новобудови;
  • попит зростає там, де простіше дістатись до робочих місць;
  • а через маятникову міграцію й завантажені мости ціна на лівому березі нижча, ніж очікувалось.
«У Києві щодня відбувається маятникова міграція на правий берег — там більшість робочих місць. І якщо із західних передмість дістатись туди непросто, то на лівому березі ситуація ще складніша: під час тривог метро й мости обмежені у русі, тому попит на оренду тут знижується», — пояснює керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.
Раніше ми повідомляли, що затяжна війна продовжує диктувати високий попит на орендоване житло, зокрема — за рахунок внутрішніх переселенців. За майже чотири роки російського вторгнення оренда квартир, за даними Держстату, здорожчала майже у всіх регіонах України, найбільше в: Івано-Франківській, Закарпатській та Тернопільській областях. Водночас лише у Харківській та Одеській областях середня вартість однокімнатної квартири знизилася.
Також Finance.ua писав, що за даними ООН, через війну Україна стикнулася із «безпрецедентною житловою кризою», що виникла внаслідок кількох факторів:
  • масового переміщення людей, які тікають від війни — з одного боку;
  • браку муніципального житла та поганої регуляції ринку оренди — з іншого.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Payment systems