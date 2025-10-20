Хто повинен оплачувати послуги ріелтора: продаж та оренда нерухомості Сьогодні 10:00 — Нерухомість

Хто повинен оплачувати послуги ріелтора: продаж та оренда нерухомості

Подаж або оренда нерухомості супроводжується залученням ріелтора, який допомагає сторонам укласти угоду швидше та з меншими ризиками. Але хто саме має оплачувати послуги ріелтора — продавець чи покупець, орендодавець чи орендар?

Про це розповідають в агенстві нерухомості « Маяк ».

Як це відбувається на практиці, часто залежить від регіону України, формату угоди та домовленостей між сторонами.

За що платить клієнт

Робота ріелтора — це цілий комплекс послуг, який спрямований на безпечне та вигідне укладання угоди. Оплата послуг ріелтора покриває не лише його час, а й експертні знання, досвід і відповідальність за процес.

Що входить у послуги ріелтора та за що платить клієнт:

аналіз ринку — агент оцінює вартість об’єкта під час продажу чи оренди квартири, орієнтуючись на актуальні ціни та тенденції, щоб клієнт не продав дешевше або не орендував житло дорожче, ніж воно коштує насправді;

пошук і підбір об’єктів чи потенційних покупців/орендарів — ріелтор підбирає варіанти, що відповідають вимогам клієнта, або шукає зацікавлених осіб на конкретний об’єкт;

організація показів — агент домовляється про перегляди, проводить їх чи супроводжує клієнта, відповідає на запитання;

перевірка документів — ріелтор перевіряє правовстановлюючі документи продавця або орендодавця, щоб уникнути ризиків і шахрайства;

супровід угоди — агент готує документи, консультує щодо умов договору, координує дії нотаріуса та взаєморозрахунки.

Перелік послуг може змінюватися залежно від формату співпраці та вибраного агентства.

Хто оплачує послуги ріелтора

У питаннях оренди житла часто виникає плутанина, хто має оплачувати послуги ріелтора — орендодавець чи орендар?

В українській практиці немає єдиного стандарту, тому найчастіше все залежить від конкретної ситуації та домовленостей між сторонами.

Найчастіше оплата комісії ріелтора лягає на плечі орендаря. Це пояснюється тим, що саме орендар звертається до агенції з конкретним запитом, і ріелтор витрачає час на пошук варіантів, організацію переглядів та перевірку документів власника помешкання. Зазвичай сума комісії становить 50% від місячної орендної плати.

У деяких випадках ріелтор працює на власника об’єкта: тоді комісійні оплачує орендодавець. Так буває, коли власник квартири сам замовляє послугу пошуку надійного орендаря, делегує покази, рекламу об’єкта, перевірку кандидатів тощо.

Головне правило — хто замовляє послугу, той і платить. Але оскільки це питання не регулюється строго законом, все вирішується у процесі переговорів і фіксується в договорі про надання послуг агентства нерухомості.

Продаж нерухомості

Закон не зобов’язує якусь одну сторону брати на себе оплату комісії ріелтора. Найчастіше все вирішується за домовленістю, але на практиці можливі різні варіанти.

Найпоширеніша ситуація — ріелтор працює на користь продавця: визначає ринкову вартість об’єкта, організовує покази, веде переговори, допомагає підготувати документи для продажу квартири. У цьому випадку оплачувати послуги агента повинен продавець, оскільки саме він і замовляє послугу та користується нею.

Але трапляються й такі ситуації, коли ріелтор супроводжує покупця: шукає підхожі пропозиції відповідно до запиту, перевіряє документи власника нерухомості, допомагає оформити угоду. Логічно, що комісію в цьому випадку оплачує покупець.

Не рідкість ситуації, коли кожна сторона залучає свого агента. У цьому випадку покупець платить своєму ріелтору, продавець — своєму. Також буває, що хтось пропонує розділити витрати навпіл, особливо якщо обидві сторони однаково зацікавлені в успішному укладанні угоди.

В Україні поширена практика перекласти витрати за роботу ріелтора на покупця. У результаті комісію оплачує покупець, але часто втрачає гроші саме продавець, оскільки його просять зробити знижку на цю суму. У підсумку покупець сплатив комісійні, але продавець недоотримав суму за проданий об’єкт. У такому разі є сенс подумати над розділенням витрат.

Розмір комісії

Її розмір не регулюється на державному рівні, тобто немає законодавчо фіксованих ставок, тому сума комісії формується залежно від політики конкретної агенції та на підставі домовленостей між агентом і клієнтом.

При оренді житла комісія зазвичай становить 50% вартості одного місяця оренди, хоча бувають випадки, коли ріелтор бере і 100%.

Під час продажу нерухомості розмір комісії — від 2% до 5% від суми угоди залежно від об’єкта, регіону та обсягу роботи.

Що впливає на розмір розмір комісії ріелтора

тип нерухомості — житлова, комерційна, вторинний ринок, новобудова;

ціна об’єкта — іноді відсоток комісії менший, якщо сума угоди солідна;

кількість і складність супутніх послуг — підбір об’єктів, юридичний супровід, переговори, перевірка документів тощо;

рівень конкуренції на ринку — у великих містах ставка може бути нижчою через велику кількість агентів;

репутація та досвід ріелтора — фахівці з хорошими відгуками та стабільною базою клієнтів можуть встановлювати вищу плату за свої послуги.

Довідка Finance.ua:

У вересні-жовтні ціни на оренду житла зросли в середньому на 8,3% і досягла позначки у 7 816 гривень. Про це повідомляєДержавна служба статистики.

Середня плата за оренду 1-кім. квартири у вересні склала 7 816гривень, це на 8,3% дорожче ніж минулого року. У грудні 2024 року було 7 220 гривень за 1-кімнатну квартиру в середньому за статистикою Держстату.

