Які ціни на оренду житла в Україні восени — Держстат (інфографіка)

У вересні-жовтні ціни на оренду житла зросли в середньому на 8,3% і досягла позначки у 7 816 гривень.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Середня плата за оренду 1-кім. квартири у вересні склала 7 816 гривень, це на 8,3% дорожче ніж минулого року.

У грудні 2024 року було 7 220 гривень за 1-кімнатну квартиру в середньому за статистикою Держстату.

Де найдорожча оренда

Найвищі ціни на оренду житла традиційно на заході України:

у Закарпатській області середня вартість піднялася з 11 800 до 12 700 грн (+7,9%);

середня вартість піднялася з 11 800 до 12 700 грн (+7,9%); у Львівській — з 10 400 до 11 500 грн (+10,2%);

— з 10 400 до 11 500 грн (+10,2%); в Рівненській — з 9 900 до 10 300 грн (+4,1%).

Столиця

У Києві оренда житла також зросла — замість 9 600 тепер доведеться платити 10 100 грн (+5,2%).

Такі показники спостерігаються у Хмельницькій області — з 9 500 до 10 000 грн (+6,7%).

У Вінницькій області оренда піднялася з 7700 до 8 700 грн (+13,7%), у Житомирській — з 7 100 до 8 000 грн (+13%).

У Тернопільській — з 7 400 до 8200 грн (+10,8%).

У Черкаській області ціни трохи знизилися — з 8800 до 8 700 грн (-1%).

Де найдешевше

Найнижчі ціни залишаються на півдні та сході країни:

у Херсонській області середня оренда становить 3 200 грн (+10,7%);

у Запорізькій — 3 900 грн (+7,3%);

у Харківській ціни не змінилися й тримаються на рівні 3 900 грн.

В Одеській області оренда піднялася з 4 700 до 4 900 грн (+6,2%), у Миколаївській — з 3700 до 3 900 грн (+6,9%).

Найбільше подорожчання зафіксовано в Сумській області — з 4 100 до 5 500 грн (+32,2%).

Зростання також спостерігається у Київській області — з 5 500 до 6 500 грн (+18,5%) та Полтавській — з 6 600 до 7 600 грн (+14,2%).

