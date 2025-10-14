0 800 307 555
Де в Україні зросли ціни на новобудови останнім часом

У Луцьку і Рівному ціни зросли на 7%, а також в Житомирі — на 8%, в Тернополі та Хмельницькому — на 10%.
Про це йдеться в аналітиці ЛУН.
Невеликі коливання в межах плюс-мінус 1% зафіксовані в таких містах, як Київ, Чернігів, Харків, Ужгород, Чернівці та Одеса.
У Сумах, Вінниці та Полтаві вартість одного квадратного метра залишилася на рівні піврічної давності.
У Кропивницькому та Запоріжжі ціни знизилися — на 6% та 5% відповідно.

Де найдорожче житло в новобудовах

  • Львів — середня ціна квадратного метра становить 57,9 тисячі гривень;
  • Київ — 54,2 тисячі гривень за квадрат;
  • Ужгород — 47,7 тисячі гривень.
Найнижчі ціни на первинну нерухомість

  • Запоріжжя — 24,1 тисячі гривень;
  • Суми — 26 тисяч гривень;
  • Харків — 28,2 тисячі гривень;
  • Миколаїв — 29,1 тисячі гривень.
Нагадаємо, ціни на приватні будинки зросли по всій Україні. Темпи зростання залежать від області. Зросли ціни найбільше у Вінницькій, Волинській та Львівській областях. Найдешевші будинки — у східних та прифронтових регіонах.
Від початку війни в Україні ввели в експлуатацію близько 222 тисяч нових квартир. Лідерами за кількістю новобудов стали:
  • Київська область — 84,9 тис. квартир,
  • Львівська — 27,7 тис.,
  • Одеська — 24,3 тис.
За даними порталу ЛУН, на жовтень 2025 року в продажу — близько 1500 житлових комплексів. Найбільше пропозицій у Київській (27%), Львівській (17%) та Одеській (8%) областях.
