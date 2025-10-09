0 800 307 555
Нерухомість
102
Як зросли ціни на приватні будинки: де найвищі та найнижчі (інфографіка)
Ціни на приватні будинки зросли по всій Україні. Темпи зростання залежать від області.
Про йдеться в аналітиці OLX.

Де найбільше зростання

Зросли ціни найбільше у Вінницькій, Волинській та Львівській областях.
Найдешевші будинки — у східних та прифронтових регіонах.
Думка експертів

Експерти проаналізували цінові показники на приватні будинки за 2021, 2024 та 2025 роки.
Вінницька область стала рекордсменом по зростанню цін. За рік тут ціни зросли на 27%, а за чотири роки — на 354%. У 2021 році будинок тут коштував у середньому 580 тис. грн (13 879 $), у 2024 році — вже понад 2,1 млн грн (50 251 $), а у 2025-му — майже 2,6 млн грн (62 216 $).
У Волинській області ціни за останній рік зросли на 43%, а за 4 роки — на 275%. Якщо у 2021 році ціна становила 618 тис. грн (14 788 $), то у 2024 році — 1,6 млн грн (38 293 $), а у 2025-му вже 2,3 млн грн (55 037 $).
На Львівщині будинки стали на 14% дорожчі, ніж минулого року, і на 267% більше, ніж чотири роки тому. У 2021 році будинок у Львові коштував близько 976 тис. грн (23 355 $), у 2024 році — а 3,1 млн грн (74 135 $), а зараз — уже 3,6 млн грн (86 145 $).
У Києві та на Одещині менше зростання, але від періоду 2021 року ціни подвоїлись. У Києві будинки коштували 4,6 млн грн (110 082 $) у 2021 році, у 2024 — до 8,1 млн грн (193 837 $), а у 2025 — 9,6 млн грн (229 664 $). Тобто за останній рік відбувся приріст на 18%, а за чотири роки — на 107%.
У Київській області у 2021 році будинки продавали за 2,3 млн грн (55 041 $) у 2024-му — 4,3 млн грн (102 897 $), а у 2025 році — вже 4,6 млн грн (110 082 $). Це зростання на 104% за чотири роки і на 7% за рік.
На Одещині ціна піднялася з 1,5 млн грн (35 898 $) у 2021 році до 2,7 млн грн (64 573 $) у 2024-му і 3,1 млн грн (74 135 $) у 2025-му. Це становить +106% за чотири роки і +15% за рік.

Де найповільніше зростають ціни

У Запорізькій області будинок у 2021 році коштував 418 тис. грн (10 002 $), у 2024-му — 915 тис. грн (21 899 $), а у 2025 році — 951 тис. грн (22 764 $). Загальний приріст — 127% за чотири роки, а з 2024 до 2025 року — лише 4%.
У Полтавській області вартість у 2021 році була 395 тис. грн (9452 $), у 2024 році 742 тис. грн (17 757 $) у 2024-му і 840 тис. грн (20 097 $) у 2025-му. Це дорівнює зростанню на 113% за чотири роки і на 13% за рік.
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьГроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
