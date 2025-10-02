Які ціни на будинки в Карпатах Сьогодні 08:00 — Нерухомість

Які ціни на будинки в Карпатах

Ціна будинку в Карпатах залежить не лише від локації, а й від стану житла, наявності комунікацій, площі ділянки тощо.

Про це пише 24 Канал з посиланням на OLX

Львівська область

За підрахунками аналітиків, у Східниці будинки коштують в середньому 6,3 мільйона гривень, тоді як у Славському — 4,9 мільйона гривень.

У Східниці пропозицій більше. Ціна стартує від 1,5 мільйона гривень за будинок площею 50 квадратів. Він у житловому стані, але потребує деяких вкладень. За 3 мільйони гривень можна придбати нове житло з усіма необхідними комунікаціями, щоправда, без внутрішнього оздоблення та меблів. А будинок, куди можна заселетися, у Східниці коштує від 5 мільйонів гривень.

Будинок у Східниці за 6,2 млн грн., Фото OLX

У Славському продають переважно котеджі та модульні будиночки. Ціна стартує від 2,3 мільйона гривень за будинок в нежитловому стані площею 50 квадратів. Котедж з ремонтом і меблями коштує 2,7 мільйона гривень і більше. Якщо в Східниці пропозицій з бюджетною ціною дуже мало, то в Славському — половина.

Читайте також «Укрзалізниця» запускає новий потяг в Карпати

Івано-Франківська область

Найбільше популярних локацій — на Івано-Франківщині, а отже покупцю тут буде з чого обрати. Середня вартість будинку в популярних селах розподілилася так:

Верховина — 1,8 мільйона гривень;

Косів — 1,9 мільйона гривень;

Шешори — 2,8 мільйона гривень;

Яблуниця — 7,1 мільйона гривень;

Микуличин — 8,3 мільйона гривень;

Поляниця (Буковель) — 11,7 мільйона гривень.

У Верховині пропозицій із продажем будинків лише кілька. Найдешевша — 619 тисяч гривень за житло, що потребує реконструкції. А наступна — вже понад 4 мільйони гривень. Річ у тім, що більшість оголошень пов’язані з продажем модульних будиночків.

Читайте також В одному із міст на заході України подешевшали однокімнатки (інфографіка)

У Косові пропозицій значно більше й вони вигідніші. Наприклад, за 1,3 мільйона гривень можна купити два невеликі будинки із господарськими будівлями. Вони хоч і потребують ремонту, але перебувають у житловому стані.

Будинок у Косові за 1,9 млн грн, фото OLX

Найдешевший будинок у Шешорах коштує 1,3 мільйона гривень. Та з оголошення не зрозуміло, у якому він стані, адже фото зсередини немає. Далі є кілька пропозицій із незавершеним будівництвом, а тоді — перший у переліку будинок з житловими умовами. Його площа становить 82 квадрати, а вартість — 3 мільйони гривень.

У Яблуниці ціни на будинки стартують аж від 5,1 мільйона гривень. Це пов’язано з тим, що село розташоване близько до Поляниці, а отже й до Буковелю. Нерухомість за цю суму продають гарну — сучасні шале, котеджі, садиби тощо. Наприклад, за найнижчу ціну пропонують панорамний будинок з терасою та власним чаном.

Читайте також Де в Україні найактивніше шукають житло

Будинки в Микуличині теж дорогі через локацію — це село поблизу містечка Яремче. Там можна натрапити і на бюджетні варіанти, бо пропозицій загалом більше. Та будинок зі звичайним ремонтом обійдеться в щонайменше 5 мільйонів гривень.

Поляниця — найпопулярніша туристична, а отже найдорожча локація. Там пропонують нові котеджі та будиночки із сучасним ремонтом, тому ціни не можуть бути бюджетними. Наприклад, є оголошення з продажем будинку площею близько 95 квадратів за 5,6 мільйона гривень, а є за 12 мільйонів гривень. І це ще бюджетні пропозиції.

Раніще ми писали , що минулого місяця в Україні зріс попит на купівлю житла, причому найбільшу зацікавленість виявили покупці не лише у великих містах, а й у західних та центральних регіонах. Про це свідчать дані OLX Нерухомість.

Найактивніше цього літа покупці шукали житло у Чернівецькій області, де на одне оголошення про продаж квартири припадало близько 15 відгуків (проти 11 рік тому).

На другому місці — Волинська та Житомирська області (по 11), далі йдуть Львівська та Черкаська (приблизно 10).

На пʼятому місці за попитом — Закарпатська та Івано-Франківська області, близько 8 відгуків на оголошення.

Попит на будинки

Найактивніше купівлю будинків розглядали в Черкаській області — у середньому 12 відгуків на одне оголошення.

Далі йдуть Кіровоградська (10) та Полтавська (9) області. У низці інших регіонів попит у серпні був на одному рівні. Зокрема у Волинській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Чернівецькій та Миколаївській областях — по 6−7 відгуків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.