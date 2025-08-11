Карпати у серпні-вересні: куди варто поїхати (фото) — Finance.ua

Карпати у серпні-вересні: куди варто поїхати (фото)
Карпати — один із найтихіших та найбезпечніших регіонів зараз.
Планування відпочинку в Карпатах — це завжди приємний процес, але водночас він потребує уваги до деталей, пише visitukraine.
То ж пропонуємо вам переглянути кілька локацій в цьому регіоні, де ви можете відпочити та відновити здоров"я завдяки прекрасній природі та термальним джерелам. Таких місць в Карпатах дуже багато, сьогодні ми вибрали кілька для вас.
Косино
Термальні басейни Косино вирізняються водою з унікальним складом, гейзерами, саунами у формі бочки та кафе прямо біля води. Вода тут багата на мінерали, а температура — як у приємній ванні.
Чому варто їхати: релакс для тіла після гірських прогулянок.
Дземброня
Дземброня — унікальне українське село, яке відкриває доступ до Вухатого Каменя та Чорногірського хребта. Восени гори тут світяться червоним і золотим.
Чому варто їхати: чисте повітря, фантастичні гірські краєвиди, легендарні світанки.
Берегове
Подорож в Берегове подарує купання в унікальних цілющих термальних басейнах, екскурсії по центру старовинного закарпатського містечка, ознайомлення з угорською культурою, цікавими історико-архітектурними пам’ятками, а також дегустацію чудової угорської кухні та вина порадують душу і тіло.
Читайте також
Чому варто їхати: поєднання винного туризму та термального релаксу.
Також в Берегово є Озеро Молодості — штучне озеро з пляжем, прокатом SUP-бордів та катамаранів. Ідеальне місце для спокійного купання після термальних процедур.
Шаян
Шаян — це місце, де час сповільнюється, а природа огортає спокоєм. Тут легко перезавантажитися, відновити сили й відчути справжній контакт із собою. Мінеральні води, які п’ють і у Франції, і в Австрії, лікувальні ванни та гори, що обіймають село, — все це чекає на туристів у тихому куточку Карпат.
Чому варто їхати: комплексне оздоровлення у спокійному ритмі.
Колочава
Село десяти музеїв Колочава — туристична родзинка Закарпаття. Колочава — село з давньою історією, адже перша письмова згадка про нього датується 1463 роком. Також його визнано найдовшим селом в Україні, його протяжність — близько 15 км. Проте головна його особливість — це музеї, адже їх тут цілих 10.
Чому варто їхати: ідеальне для тих, хто хоче глибше дослідити карпатський регіон.
Велятино
На Закарпатті знаходиться відомий курорт «Теплі води» у селі Велятино, де функціонують 3 термальні, 2 мінеральні, 5 прісних басейнів, а також 6 термальних ванн із різним мінеральним складом. Купання тут — як повне перезавантаження.
Чому варто їхати: поєднати гірське повітря з термальним лікуванням.
