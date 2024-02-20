«Укрзалізниця» запускає новий потяг в Карпати — Finance.ua

«Укрзалізниця» запускає новий потяг в Карпати Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» запускає новий потяг в Карпати

«Укрзалізниця» з 1 березня запустить потяг № 203/204 Дніпро — Ворохта. Це пов’язано з можливим попитом на подорожі в гори під час весняних канікул.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Вже скоро почнеться сезон весняних канікул в школах та дитячих садочках — тож, прогнозуємо попит на дитячий відпочинок у горах та призначаємо додатковий поїзд № 203/204 Дніпро — Ворохта з 1 березня», — сказано в повідомленні.

Деталі маршруту

Поїзд відправлятиметься з Дніпра через день о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09.

В зворотному напрямку, з Ворохти, поїзд відправлятиметься з 2 березня через день о 16:26 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

Раннє бронювання квитків

На цей та інші поїзди доступна можливість раннього бронювання групових поїздок: заявки приймаються за 35 діб до відправлення поїзда через спеціальний сервіс замовлень за посиланням

Квитки на поїзд вже доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-ботах та касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Харкова до Ворохти. Відтепер Харківщина та Полтавщина матимуть щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом та низкою популярних гірських станцій.

Довідка Finance.ua:

Укрзалізниця планує за підсумками 2023 року одержати 7 млрд грн чистого прибутку після 9,6 млрд грн чистого збитку 2022-го;

Укрзалізниця" презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік, в якому призначається 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародних.



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