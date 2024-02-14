Укрзалізниця призначає додатковий поїзд з Харкова до Ворохти: де купити квитки — Finance.ua

Укрзалізниця призначає додатковий поїзд з Харкова до Ворохти: де купити квитки Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Укрзалізниця призначає додатковий поїзд з Харкова до Ворохти: де купити квитки

Укрзалізниця призначає додатковий поїзд з Харкова до Ворохти. Відтепер Харківщина та Полтавщина матимуть щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом та низкою популярних гірських станцій.

Про це пише компанія.

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Поїзд № 201/202 Харків — Ворохта відправлятиметься з Харкова о 18:55, Івано-Франківськ 11:28 — 11:48, Яремче 13:10 — 13:12, Татарів-Буковель 13:50 — 13:55, прибуття до Ворохти о 14:09.

У зворотному напрямку, з Ворохти, поїзд № 201/202 відправлятиметься о 16:29, Татарів-Буковель 16:39 — 16:42, Яремче 17:07 — 17:10, Івано-Франківськ 18:25 — 19:49, прибуття до Харкова о 12:33 наступного дня.

Зупинки передбачені на станціях Львів, Київ-Пасажирський, Миргород, Полтава-Київська.

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У перший рейс поїзд відправиться вже 23 лютого з Харкова та 24 лютого — з Ворохти, і курсуватиме через день. У складі поїзда вагони категорії купе, люкс.

Квитки

Квитки на поїзд вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Довідка Finance.ua:

«Укрзалізниця» анонсувала запуск модернізованих електричок. АТ «Укрзалізниця» в грудні 2023 року має намір почати оновлювати приміське сполучення у Дніпрі - там запустять перший із маршрутів системи Dnipro City Express.

Раніше повідомлялося, що на 2024 рік «Укрзалізниця» призначила 14 нових рейсів: 11 внутрішніх і 3 міжнародні. Крім того, перевізник покращив 19 рейсів по Україні та за кордон, а також призначив нові сполучення для регіонів.Крім того, вітчизняний перевізник «Укрзалізниця» планує запустити онлайн продаж квитків на прямий поїзд до Відня до кінця 2023 року. Також з’явиться новий потяг Чоп-Відень.

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