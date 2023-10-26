Укрзалізниця подовжила маршрут нового потяга з Варшави до Чернівців — Finance.ua
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Укрзалізниця подовжила маршрут нового потяга з Варшави до Чернівців

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Укрзалізниця подовжила маршрут нового потяга з Варшави до Чернівців
Укрзалізниця подовжила маршрут нового потяга з Варшави до Чернівців
Укрзалізниця подовжує маршрут нового поїзда Варшава — Рава-Руська — Львів — Коломия до Чернівців.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
В експериментальному режимі поїзд № 868/867 відправлятиметься з Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада о 3:02, прямуватиме через Снятин, Заболотів, Коломию, Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі та Жовкву і прибуватиме до Рави-Руської о 9:58.
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Там пасажири здійснюватимуть пересадку на поїзд польського перевізника SKPL, який прибуватиме до Варшави о 17:18.
У зворотному напрямку, з Рави-Руської, поїзд відправлятиметься до Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 6:15, і прибуватиме до Чернівців о 13:20.
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Також призначено додаткові рейси у сполученні Чернівці - Рава-Руська через Івано-Франківськ та Львів. Поїзд № 866/865 відправлятиметься з Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 14:45 і прибуватиме до Івано-Франківська о 17:03, до Львова о 20:07, і до Рави-Руської о 22:02.
У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 14, 16, 18, 20, 24 та 26 листопада о 16:19, прибуватиме до Львова о 17:54, до Івано-Франківська о 21:33 та до Чернівців о 23:42.
За матеріалами:
Finance.ua
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