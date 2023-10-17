Із сигналізацією та відеоспостереженням: «Укрзалізниця» отримає понад 40 нових вагонів — Finance.ua

Із сигналізацією та відеоспостереженням: «Укрзалізниця» отримає понад 40 нових вагонів Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Із сигналізацією та відеоспостереженням: «Укрзалізниця» отримає понад 40 нових вагонів

«Укрзалізниця» підписала договір із «Крюківським вагонобудівним заводом» на придбання 44 пасажирських вагонів вартістю в понад 1 млн 951 тисячу грн.

Як повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України в Facebook , у рамках нового договору буде виготовлено 20 купейних вагонів, 12 вагонів СВ, 9 плацкартних вагонів, які закуповуються вперше з 2008 року, та 3 вагони, призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю.

Зазначається, що нові вагони будуть обладнані кондиціонерами, сповивальними столиками, розетками та USB-портами для швидкого заряджання гаджетів, кавоварками та модерновими системами керування освітленням.

Також вагони для перевезення пасажирів з інвалідністю матимуть підіймальні платформи для зручної посадки пасажирів на кріслі колісному.

Крім того, двері пасажирських купе у купейних вагонах та вагонах СВ будуть обладнані системою сигналізації та кнопкою блокування дверей для більшої безпеки пасажирів, передбачено також систему відеоспостереження.

«Ця закупівля дозволить також замінити ті вагони, що, на жаль, були втрачені в результаті ворожих обстрілів. Також будемо робити акцент і на модернізації застарілого рухомого складу», — зазначив голова правління УЗ Євген Лященко.

У відомстві зазначають, що виготовлення та поставка нових вагонів за умовами договору мають бути здійснені протягом найближчих двох років. Нові вагони буде профінансовано з державного бюджету.

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УНІАН За матеріалами:

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