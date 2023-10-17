До кінця року «Укрзалізниця» очікує отримати близько 15 млрд грн збитку від пасажирських перевезень — голова УЗ — Finance.ua
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До кінця року «Укрзалізниця» очікує отримати близько 15 млрд грн збитку від пасажирських перевезень — голова УЗ

Фондовий ринок
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До кінця року «Укрзалізниця» очікує отримати близько 15 млрд грн збитку від пасажирських перевезень — голова УЗ
До кінця року «Укрзалізниця» очікує отримати близько 15 млрд грн збитку від пасажирських перевезень — голова УЗ
Пасажирські перевезення в цілому приносять «Укрзалізниці» збитки.
Про це повідомив в інтерв'ю Forbes голова компанії Євген Лященко.
Однак наразі частина потягів — маржинально прибуткові для компанії, зазначив він. Зокрема, йдеться про міжнародні рейси та швидкісні потяги «Інтерсіті» на частині внутрішніх рейсів.
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«Чи не вперше за багато років рівень дохідності „УЗ“ збільшують пасажирські перевезення», — зазначив голова компанії.
Потяги до польських міст — найпопулярнішого міжнародного напряму УЗ — за дев’ять місяців 2023 року принесли компанії близько 800 млн грн прибутку, повідомив він.
«Зараз працюємо над ефективністю прокладання маршрутів і витратами на їхнє обслуговування», — додав Лященко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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