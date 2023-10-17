До кінця року «Укрзалізниця» очікує отримати близько 15 млрд грн збитку від пасажирських перевезень — голова УЗ Сьогодні 07:30 — Фондовий ринок

До кінця року «Укрзалізниця» очікує отримати близько 15 млрд грн збитку від пасажирських перевезень — голова УЗ

Пасажирські перевезення в цілому приносять «Укрзалізниці» збитки.

Про це повідомив в інтерв'ю Forbes голова компанії Євген Лященко.

Однак наразі частина потягів — маржинально прибуткові для компанії, зазначив він. Зокрема, йдеться про міжнародні рейси та швидкісні потяги «Інтерсіті» на частині внутрішніх рейсів.

«Чи не вперше за багато років рівень дохідності „УЗ“ збільшують пасажирські перевезення», — зазначив голова компанії.

Потяги до польських міст — найпопулярнішого міжнародного напряму УЗ — за дев’ять місяців 2023 року принесли компанії близько 800 млн грн прибутку, повідомив він.

«Зараз працюємо над ефективністю прокладання маршрутів і витратами на їхнє обслуговування», — додав Лященко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.