В «Укрзалізниці» розповіли, якими рейсами тепер можна зручно дістатись Львова — Finance.ua
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В «Укрзалізниці» розповіли, якими рейсами тепер можна зручно дістатись Львова

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В «Укрзалізниці» розповіли, якими рейсами тепер можна зручно дістатись Львова
В «Укрзалізниці» розповіли, якими рейсами тепер можна зручно дістатись Львова
В «Укрзалізниці» розповіли, якими рейсами пасажирам з інших міст України можна зручно дістатись Львова.
Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, залізничники України та Польщі готуються до відкриття залізничного сполучення між Івано-Франківськом та Львовом і Любліном з Варшавою.
Зазначається, що поїзд № 867 Коломия — Рава-Руська відправляється з Коломиї о 4:20, прибуває до Львова о 8:30, до Рави-Руської — о 9:58. Поїзд № 767 Рава-Руська — Варшава відправляється з Рави-Руської об 11:00 і прибуває до Варшави о 17:29.
У зворотному напрямку, з Варшави, поїзд № 768 відправляється о 21:45, прибуває до Рави-Руської о 5:15, з Рави-Руської поїзд № 867 відправляється о 6:15 і прибуває до Львова о 7:45.
Прямуючи до Варшави з України, можна зручно дістатись Львова на пересадку такими поїздами:
№ 266 Ужгород — Ковель з прибуттям до Львова о 6:00;
№ 91 Київ — Львів з прибуттям до Львова о 6:18;
№ 130/149 Кременчук/Полтава — Ворохта, Чернівці з прибуттям до Львова о 6:30;
№ 113 Харків — Львів з прибуттям о 7:04;
№ 11/12 Одеса — Львів через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль прибуває до Львова о 7:53;
№ 41 Дніпро — Трускавець через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль, прибуває до Львова о 8:07.
В зворотному напрямку, прямуючи додому з-за кордону, по станції Львів можна пересісти на такі поїзди:
№ 86 Львів — Запоріжжя через Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Дніпро, відправка зі Львова о 10:58;
№ 749 Ужгород — Київ відправка зі Львова о 12:14.
За матеріалами:
УНІАН
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