В «Укрзалізниці» розповіли, якими рейсами тепер можна зручно дістатись Львова — Finance.ua

В «Укрзалізниці» розповіли, якими рейсами тепер можна зручно дістатись Львова Сьогодні 06:04 — Фондовий ринок

В «Укрзалізниці» розповіли, якими рейсами тепер можна зручно дістатись Львова

В « Укрзалізниці » розповіли, якими рейсами пасажирам з інших міст України можна зручно дістатись Львова.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram , залізничники України та Польщі готуються до відкриття залізничного сполучення між Івано-Франківськом та Львовом і Любліном з Варшавою.

Зазначається, що поїзд № 867 Коломия — Рава-Руська відправляється з Коломиї о 4:20, прибуває до Львова о 8:30, до Рави-Руської — о 9:58. Поїзд № 767 Рава-Руська — Варшава відправляється з Рави-Руської об 11:00 і прибуває до Варшави о 17:29.

У зворотному напрямку, з Варшави, поїзд № 768 відправляється о 21:45, прибуває до Рави-Руської о 5:15, з Рави-Руської поїзд № 867 відправляється о 6:15 і прибуває до Львова о 7:45.

Прямуючи до Варшави з України, можна зручно дістатись Львова на пересадку такими поїздами:

№ 266 Ужгород — Ковель з прибуттям до Львова о 6:00;

№ 91 Київ — Львів з прибуттям до Львова о 6:18;

№ 130/149 Кременчук/Полтава — Ворохта, Чернівці з прибуттям до Львова о 6:30;

№ 113 Харків — Львів з прибуттям о 7:04;

№ 11/12 Одеса — Львів через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль прибуває до Львова о 7:53;

№ 41 Дніпро — Трускавець через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль, прибуває до Львова о 8:07.

В зворотному напрямку, прямуючи додому з-за кордону, по станції Львів можна пересісти на такі поїзди:

№ 86 Львів — Запоріжжя через Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Дніпро, відправка зі Львова о 10:58;

№ 749 Ужгород — Київ відправка зі Львова о 12:14.

УНІАН За матеріалами:

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