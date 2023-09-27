«Укрзалізниця» збільшує кількість рейсів до Перемишля — Finance.ua

«Укрзалізниця» збільшує кількість рейсів до Перемишля Сьогодні 12:44 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» збільшує кількість рейсів до Перемишля

8 жовтня закінчуються ремонтні роботи на станції Перемишль, відтак поїзди № 31/32 Запоріжжя — Перемишль, № 35/36 Одеса — Перемишль, № 705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Київ — Перемишль повернуться до свого звичного розкладу руху.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Крім цього, склад поїзда № 73/74 Харків-Перемишль збільшиться вдвічі, додали в УЗ.

Відправлення поїзда № 73/74 у оновленому форматі з Харкова (з 7 жовтня) о 13:36, прибуття до Перемишля об 11:17. Зворотно з Перемишля (з 8 жовтня) о 13:45, прибуття до Харкова о 14:55.

«Оновлений формат курсування поїзда покращить сполучення Харкова з Польщею на додачу до рейсу Харків — Хелм», — наголосили в «Укрзалізниці».

Квитки на рейси вже можна купити в застосунку УЗ, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

В «Укрзалізниці» нагадали, що призначений на час польських ремонтів додатковий рейс № 119/120 Київ — Хелм продовжить курсування і після завершення ремонтних робіт. Тобто, до звичного обсягу міжнародних рейсів буде ще один рейс.

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